Чи можна оскаржити штраф за порушення ПДР: поради юриста

Штрафи за порушення правил дорожнього руху встановлюють, щоб водії не створювали під час руху небезпечних ситуацій для себе і оточуючих. Але іноді штраф можуть виписати, коли для цього немає підстав.

Що робити водіям в таких ситуаціях і чи є механізм оскарження штрафу за порушення ПДР, в коментарі РБК-Україна пояснює юрист практики цивільного та господарського права ЮК "Приходько та партнери" Дмитро Зал .

Чи можна оскаржити штраф за порушення ПДР

"Штрафи за порушення правил дорожнього руху необхідні, щоб забезпечити порядок на дорогах та відповідальності водіїв за їхні дії. Однак іноді ці штрафи можуть бути безпідставними. Зокрема, коли вони виписуються без достатнього правового обґрунтування або на підставі помилкової інтерпретації ситуації", – каже Дмитро Зал.

Після отримання штрафу є 10 днів на його оскарження.

Оскаржити штраф можна як в адміністративному, так і в судовому порядку.

У разі адміністративного оскарження скарга подається до управління патрульної поліції, в якому вам виписали штраф. Якщо ж вирішили оскаржувати постанову в судовому порядку, то готується позовна заява до суду.

Позов до суду або ж оскарження до поліції надсилається або в паперовому, або в електронному форматі з накладанням КЕП. В такому ж форматі може прийти і рішення.

Зверніть увагу. На час розгляду скарги штраф "заморожується", і в цей час порушник може його не платити.

"Хоча на судовому засіданні не обов’язкова присутність позивача, адже справа вважається не складною, неправильно оформлена позовна заява не буде розглядатися судом та буде повернута позивачу", – зауважує фахівець.