Лайфхак для автомобілістів, як швидко очистити лобове скло без "хімії"

Подорожуючи на авто, можна у будь-який момент потрапити у несподівану ситуація. Наприклад, після зливи залишитись зі зламаними склоочисниками і при цьому не мати під руками хімічних засобів для очищення скла.

Про те, як швидко очистити лобове скло в автомобілі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Tips and Tricks.

Як швидко очистити лобове скло

Експерти радять завжди тримати в авто яблука, саме вони допоможуть в очищенні скла. Для цього потрібно просто розрізати фрукт навпіл і пройтися ним по склу.

Цей яблучний трюк підходить не тільки для дощових днів. Це також порятунок від набридливих бризок і бруду. Також яблуком можна очищувати і фари.

Природна яблучна кислота потрапить на скло і сприятиме тому, що під час дощу краплі швидко стікатимуть по склу і таким чином не погіршуватимуть видимість дороги.

Корисні поради:

для натирання скла використовуйте свіже яблуко, яке не має гнилих місць

не тисніть яблуком занадто сильно, щоб не пошкодити скло

бажано видалити серединку яблука, аби зернята не пошкрябали скло

Трюк із яблуком можна також використовувати взимку, аби уникнути налипання снігу на лобове скло.

Також водіям доцільно мати у бардачку невеличку пляшечку із нашатирним спиртом. Цей засіб допоможе позбутись навіть стійких дрібних цяток на лобовому склі.

Для очищення налийте невелику кількість нашатирного спирту в воду і протріть вікно, після чого змийте розчин водою і витріть скло насухо. При цьому бажано використовувати м'яку тканину.