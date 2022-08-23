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В Латвии россияне устроили истерику на сносе советского памятника: эпичное видео

Коллаж РБК-Украина: в Латвии россияне устроили истерику во время сноса советского памятника
Автор: Светлана Мащенко

В столице Латвии Риге 22 августа громко сносили советский памятник в Парке Победы. В честь этого россияне устроили истерику, а несколько сверхагрессивных лиц даже пришлось задержать, чтобы унять.

Об этом сообщают местные СМИ

Интересно, что партия "Российский союз Латвии" подала в мэрию заявку на проведение акции протеста, но ее отказались удовлетворить, ссылаясь на доводы правоохранителей.

Последние работали в усиленном режиме, чтобы обеспечить порядок. Даже журналистов не допускали близко к монументу.

Вот этот памятник сносили в Риге (скриншот: lsm.lv)

Дошло до того, что призвать собираться на защиту памятника начали в соцсетях. Около семи у памятника собралось несколько десятков человек с красными цветами.

Женщина кричала "Фашист не пройдет!" (скриншот)

Также к памятнику подошла группа молодежи с флагами Латвии и плакатом "Чемодан-вокзал-Россия". Между этими группами время от времени происходили споры.

Одна женщина кричала в сторону полицейских "Фашист не пройдет". Она истерично выкрикивала эту фразу и активно жестикулировала.

Полиция после акции полиция сообщила о задержании пяти человек за те или иные нарушения закона о проведении собраний: невыполнение требований полиции или агрессивные комментарии.

Кроме того, задержали двух человек, которые незаконно запускали у памятника дроны, технику у них изъяли.

Ранее мы писали, что настоящие орки из "Властелина колец" попросили не называть россиян "орками".

Также мы публиковали красноречивое видео, как россияне "своих не бросают".

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