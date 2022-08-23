В Латвії росіяни влаштували істерику на зносі радянського пам'ятника: епічне відео

Цікаво, що партія "Російський союз Латвії" подала до мерії заявку на проведення акції протесту, але її відмовилися задовольнити, посилаючись на аргументи правоохоронців.

Останні працювали в посиленому режимі, щоб забезпечити порядок. Навіть журналістів не допускали близько до монумента.

Ось цей пам'ятник зносили в Ризі (скріншот: lsm.lv)

Дійшло до того, що закликати збиратися на захист пам'ятника почали в соцмережах. Близько сьомої біля пам’ятника зібралося кілька десятків людей із червоними квітами.

Жіночка кричала "Фашист не пройдет!" (скріншот)

Також до пам’ятника підійшла група молоді з прапорами Латвії і плакатом "Чемодан-вокзал-Россия". Між цими групами час від часу відбувалися суперечки.

Одна жіночка кричала в бік поліцейських "Фашист не пройдет". Вона істерично викрикувала цю фразу і активно жестикулювала.

Поліція після акції поліція повідомила про затримання п’яти осіб за ті чи інші порушення закону про проведення зібрань: невиконання вимог поліції або агресивні коментарі.

Крім того, затримали двох осіб, які незаконно запускали біля пам’ятника дрони, техніку в них вилучили.