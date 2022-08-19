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"Мы воины, а не какие-то отбросы": орки из "Властелина колец" попросили не называть россиян "орками"

Новина українською →
Пятница 19 августа 2022 11:17
"Мы воины, а не какие-то отбросы": орки из "Властелина колец" попросили не называть россиян "орками" Герои "Властелина колец" попросили не называть россиян орками (коллаж: Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Настоящие орки из "Властелина колец" попросили не называть россиян "орками", ведь такое сравнение оскорбляет настоящих воинов.

Такое обращение записал актер Сала Бэйкер, исполнитель роли Саурона, а также орков Лугдуша и Мургаша, в новой социальной рекламе UAnimals.

Сала говорит, что он воплотил роль злого властителя Саурона, но даже он шокирован абсолютным злом, с которым борются украинцы.

В ролике появился лидер орков, которого переозвучили, чтобы обратиться к украинцам с просьбой "не обижать их народ", называя россиян орками.

"От имени мировой диаспоры орков я хочу обратиться с важной просьбой: "пожалуйста, не называйте россиян орками. Нас это оскорбляет", - проговорил настоящий орк.

Он добавил, что многие века его народ не прибегает к варварским методам борьбы.

"Орки не будут целиться в женщин и детей, воровать стиральные машинки и гадить на ковры. Мы воины, а не какие-то отбросы", - добавил герой.

&quot;Мы воины, а не какие-то отбросы&quot;: орки из &quot;Властелина колец&quot; попросили не называть россиян &quot;орками&quot;

Орки попросили не называть русских "орками" (фото)

Далее еще один из орков напомнил, что россияне стреляют по зоопаркам и убивают беззащитных животных.

"Пожалуйста, не называйте россиян орками. Мне стыдно перед моими детьми", - попросил настоящий орк.

Ранее мы публиковали красноречивое видео, как россияне "своих не бросают".

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