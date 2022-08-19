"Мы воины, а не какие-то отбросы": орки из "Властелина колец" попросили не называть россиян "орками"

Настоящие орки из "Властелина колец" попросили не называть россиян "орками", ведь такое сравнение оскорбляет настоящих воинов.

Такое обращение записал актер Сала Бэйкер, исполнитель роли Саурона, а также орков Лугдуша и Мургаша, в новой социальной рекламе UAnimals.

Сала говорит, что он воплотил роль злого властителя Саурона, но даже он шокирован абсолютным злом, с которым борются украинцы.

В ролике появился лидер орков, которого переозвучили, чтобы обратиться к украинцам с просьбой "не обижать их народ", называя россиян орками.

"От имени мировой диаспоры орков я хочу обратиться с важной просьбой: "пожалуйста, не называйте россиян орками. Нас это оскорбляет", - проговорил настоящий орк.

Он добавил, что многие века его народ не прибегает к варварским методам борьбы.

"Орки не будут целиться в женщин и детей, воровать стиральные машинки и гадить на ковры. Мы воины, а не какие-то отбросы", - добавил герой.

Орки попросили не называть русских "орками" (фото)

Далее еще один из орков напомнил, что россияне стреляют по зоопаркам и убивают беззащитных животных.

"Пожалуйста, не называйте россиян орками. Мне стыдно перед моими детьми", - попросил настоящий орк.