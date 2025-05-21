Latexfauna удивили новыми песнями: африканские мотивы и Lana Del Rey

Группа Latexfauna выпустила максисингл с двумя треками - NICH и BUREVIY. Вместо привычного фанка и синти-поп пришла акустика, фолк и кантри, которые полны украинских символов и образов и объединены звуками музыкальных инструментов. В этих треках - украинские и местами африканские мотивы, а еще - немного Lana Del Rey.

Фронтмен группы Дима Зезюлин объясняет, что новые песни - это следствие акустического тура по пограничным военным частям.

"Мы стали больше вдохновляться родным. Сейчас у нас период пиетета к родному краю. Именно эти песни родились во время акустического тура, который мы с ребятами давали по пограничным воинским частям. У нас была специальная программа, куда, кроме наших авторских, входили также и некоторые народные песни. Весь тот период у нас был очень насыщенный и приключенческий. Мы много передвигались на маленьком внедорожнике и посещали военных с концертами в самых отдаленных местах. Возможно, именно такой лайфстайл вдохновил нас на эти песни", - рассказывает Дима.

NICH - песня о всаднике, который мчится домой на вороном коне. В треке много образов: Млечный путь, дом, мать, любимая. Это - история семьянина, который соскучился по родной земле.

Latexfauna уже выпустили клип на этот трек. Его снял Инди Хайт в стиле "фото-хом" (или photo-sphere), известном по красным дорожкам, как на "Оскаре".

Это когда камеры снимают человека со всех сторон одновременно - и потом все это складывается в одно сферическое изображение. Выглядит эффектно.

BUREVIY - полная противоположность. Здесь герой - не семьянин, а дерзкий разбойник, который не признает правил и в итоге погибает. Его конь, по имени Буревій, наоборот - спокойный и добрый. И именно он выживает.

Музыка тоже другая. Над "NICH" Latexfauna работали с Евгением Филатовым, и в песне появились мандолина, народный барабан и другие акустические инструменты. А в "BUREVIY" группа записала контрабас и флейту - впервые в истории Latexfauna. Аккордеон одолжили у все того же Инди Хайта.

Кадр из клипа NICH

"Весь процесс был супер легким. Потому что, как говорил классик Лесь Подервянский: "Все талантливое получается легко". Поэтому думаем, что с этим макси синглом слушатели будут нас любить еще больше и раскроют с другой стороны. Не фанком и синти-попом единым. Кто знает, куда нас занесет на дальнейших синглах", - добавляет Дима.

Кадр из клипа NICH