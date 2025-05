"Чиста магія". Jerry Heil і Within Temptation випустили чуттєвий спільний трек (відео)

Що відомо про дует Jerry Heil та Within Temptation

В мережі давно ходили чутки, що українська артистка готує дует з відомим іноземним виконавцем. Нарешті стало відомо, з ким саме вона працювала увесь час.

Jerry записала спільну пісню "Sing Like A Siren" разом з Within Temptation. 16 травня вона випустила ролик, у якому разом з вокалісткою гурту, 50-річною Шарон ден Адель, закликає слухати композицію.

Що відомо про пісню "Sing Like A Siren"

Як повідомив гурт, ця робота не схожа на їхні попередні творіння. Лейтмотивом "Sing Like A Siren" є українська народна веснянка. Тут поєднуються рок, класичний вокал та українські народні елементи.

"Пісня слугує одночасно закликом до дії та дороговказом для заблукалих", - йдеться у повідомленні Within Temptation.

За словами Jerry Heil, композиція сповнена метафоричних сенсів. Виконавці співають про дівчину та воду як окремих героїв, через яких розповідають про єдність людини з природою та внутрішню силу.

"Бурхлива вода уособлює виклики, з якими ми стикаємося на шляху до нашої "безпечної гавані". Але ключовим є розуміння того, що ми не повинні боротися з природою. Як тільки ми бачимо себе її частиною, ми усвідомлюємо, що іноді саме ми створюємо шторм", - пояснила артистка.

Як відреагували в мережі

Українці та прихильники артистів були вражені неочікуваним дуетом та висловили своє захоплення в коментарях.

"15 років тому я і подумати не міг, що колись буде така пісня, неймовірно..."

Джеррі Хайль і Within Temptation разом?! Буквально мурашки по шкірі від початку до кінця! Чиста магія".

"Це одна з найгарніших пісень які я чула за останній час. Неймовірні вокали неймовірних співачок".

"Ця пісня схожа на чисту магію, як і те, що Шерон та Джеррі перетворилися на русалок, щоб заспівати її разом".

"Гордий бути прихильником цієї чудової команди протягом років! Дякую за підтримку України та нехай вам щастить завжди та натхнення ніколи не покидає!"

"Я слухала її в обідню перерву на роботі, а тепер сиджу у своєму кабінеті й ридаю, повторюючи цю пісню знову і знову. Дякую за цей чудовий спокій. Українська мова така красива".

Jerry Heil та Within Temptation (фото: instagram.com/wtofficial)

Що відомо про Within Temptation

Нідерландський музичний гурт був створений в 1996 році гітаристом Робертом Вестерхолтом та вокалісткою Шарон ден Адель. Серед відомих пісень - "What Have You Done", "The Heart of Everything", "Paradise" та інші.

Гурт також відомий своєю підтримкою України. Від початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року вони постійно привертають увагу до війни в Україні.

"Within Temptation" присвячували Україні пісні "Raise Your Banner" та "Wireless", а також виступали на концертах, де збирали кошти для підтримки українських військових.

У березні 2024 року Адель відвідала Україну та зняла кліп на пісню "A Fool's Parade" разом з Yarmak. А в червні того ж року виступила на Atlas Festival в Києві.