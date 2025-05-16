"Чиста магія". Jerry Heil і Within Temptation випустили чуттєвий спільний трек (відео)
Jerry Heil вразила дуетом з нідерландським гуртом Within Temptation, який підтримує Україну з початку повномасштабної війни. Артисти представили спільний сингл "Sing Like A Siren".
Що відомо про співпрацю, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Within Temptation в YouTube.
Що відомо про дует Jerry Heil та Within Temptation
В мережі давно ходили чутки, що українська артистка готує дует з відомим іноземним виконавцем. Нарешті стало відомо, з ким саме вона працювала увесь час.
Jerry записала спільну пісню "Sing Like A Siren" разом з Within Temptation. 16 травня вона випустила ролик, у якому разом з вокалісткою гурту, 50-річною Шарон ден Адель, закликає слухати композицію.
Що відомо про пісню "Sing Like A Siren"
Як повідомив гурт, ця робота не схожа на їхні попередні творіння. Лейтмотивом "Sing Like A Siren" є українська народна веснянка. Тут поєднуються рок, класичний вокал та українські народні елементи.
"Пісня слугує одночасно закликом до дії та дороговказом для заблукалих", - йдеться у повідомленні Within Temptation.
За словами Jerry Heil, композиція сповнена метафоричних сенсів. Виконавці співають про дівчину та воду як окремих героїв, через яких розповідають про єдність людини з природою та внутрішню силу.
"Бурхлива вода уособлює виклики, з якими ми стикаємося на шляху до нашої "безпечної гавані". Але ключовим є розуміння того, що ми не повинні боротися з природою. Як тільки ми бачимо себе її частиною, ми усвідомлюємо, що іноді саме ми створюємо шторм", - пояснила артистка.
Як відреагували в мережі
Українці та прихильники артистів були вражені неочікуваним дуетом та висловили своє захоплення в коментарях.
- "15 років тому я і подумати не міг, що колись буде така пісня, неймовірно..."
- Джеррі Хайль і Within Temptation разом?! Буквально мурашки по шкірі від початку до кінця! Чиста магія".
- "Це одна з найгарніших пісень які я чула за останній час. Неймовірні вокали неймовірних співачок".
- "Ця пісня схожа на чисту магію, як і те, що Шерон та Джеррі перетворилися на русалок, щоб заспівати її разом".
- "Гордий бути прихильником цієї чудової команди протягом років! Дякую за підтримку України та нехай вам щастить завжди та натхнення ніколи не покидає!"
- "Я слухала її в обідню перерву на роботі, а тепер сиджу у своєму кабінеті й ридаю, повторюючи цю пісню знову і знову. Дякую за цей чудовий спокій. Українська мова така красива".
Jerry Heil та Within Temptation (фото: instagram.com/wtofficial)
Що відомо про Within Temptation
Нідерландський музичний гурт був створений в 1996 році гітаристом Робертом Вестерхолтом та вокалісткою Шарон ден Адель. Серед відомих пісень - "What Have You Done", "The Heart of Everything", "Paradise" та інші.
Гурт також відомий своєю підтримкою України. Від початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року вони постійно привертають увагу до війни в Україні.
"Within Temptation" присвячували Україні пісні "Raise Your Banner" та "Wireless", а також виступали на концертах, де збирали кошти для підтримки українських військових.
У березні 2024 року Адель відвідала Україну та зняла кліп на пісню "A Fool's Parade" разом з Yarmak. А в червні того ж року виступила на Atlas Festival в Києві.
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