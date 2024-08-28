Ласуни можуть не переживати: 6 простих способів видалити плями від шоколаду

Багато дітей та дорослих полюбляють шоколад - але точно не плями від смаколика, які можуть з'явитися під час ласування солодощами в спеку. Хоча шоколадна пляма на одязі, особливо білому, не надто приємна ситуація, такі забруднення можна видалити.

Про те, чим і як можна видалити пляму від шоколаду, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що потрібно знати при видаленні плями від шоколаду

Коли шоколад тане на одязі, темна масляниста пляма, що залишається після нього, як і будь-яка речовина, закріплюється у волокнах. Саме тому необхідно діяти швидко, хоча й акуратно.

Перш за все, потрібно обережно зішкребти надлишки шоколаду ножем для масла або ложкою. Важливо робити це від країв плями до центру, щоб не розмазати талі солодощі ще більше.

Видаляючи м'який шоколад з одягу, зважайте на наступні поради:

не тріть пляму, бо шоколад лише глибше в'їдається у волокна тканини;

попри лайфхаки з замороженням шоколаду льодом, якщо шоколад вже засох і затвердів на тканині, його може бути складно відчистити, не пошкодивши волокна;

не використовуйте гарячу воду або тепло для розтоплення шоколаду - висока температура лише "закріплює пляму";

під час промивання плями і прання одягу використовуйте лише прохолодну воду.

Однак для делікатних тканин, таких як шовк, вовна та синель, краще довірити видалення плям хімчистці.

Як видалити пляму від шоколаду з одягу

Використати оцет

Якщо ви віддаєте перевагу природним засобам для виведення плям від шоколаду, можна застосувати білий оцет. Ця рідина безбарвна, тож вона не вплине на колір одягу, а сильний запах, відчутний спочатку, легко змиється.

Просто змішайте одну частину оцту з однією частиною води, а потім замочіть пляму в розчині приблизно на 10 хвилин. Потім виперіть відповідно до типу матеріалу.

Для потужнішого засобу радять змішати 1 ч. л. мийного засобу з 1 ст. л. дистильованого білого оцту та 470 мл води. Нанесіть розчин на обидві сторони плями за допомогою ганчірки.

Потім промийте пляму під холодною водою, повторюючи процес до повного видалення плями від шоколаду. Після використання оцту виперіть одяг у звичайному режимі, щоб позбутися залишків розчину.

Використати соду

Сода найкраще поглинає свіжі плями від шоколаду, який ще не застигнув. Щоб вивести масляні сліди, слід спочатку змочити пляму дистильованим білим оцтом або холодною проточною водою і промокнути паперовим рушником.

Потім радять обережно втерти харчову соду з обох боків плями і залишити домашній засіб на 15 хвилин. Після цього просто змийте соду холодною водою. Також можна зробити пасту з харчової соди і води.

Якщо масні шоколадні плями на одязі залишаються, радять спробувати посипати тканину невеликою кількістю дитячою присипкою і залишити її на ніч, щоб вивести забруднення.

Використати перекис водню

Цей засіб варто використовувати лише якщо одяг білосніжний, адже рідина може знебарвити тканину. Крім цього, варто спочатку протестувати засіб на прихованій ділянці.

Домашній розчин для чищення з перекису можна зробити, змішавши одну частину засобу для миття посуду з двома частинами перекису водню (3%).

Шоколад може залишити стійку пляму на тканині у спеку (ілюстративне фото: Freepik)

Зазначають, що така суміш чудово роз'їдає жир і освітлює плями - навіть від розтопленого шоколаду, який глибоко в'ївся. Також, замість мийного засобу, радять додати 1-2 краплі нашатирного спирту, щоб засіб був ефективніший.

Нанесіть розчин безпосередньо на пляму і залиште на 10 хвилин. Потім виперіть одяг, як зазвичай. Якщо пляма не зникла, можна повторити процес ще раз.

Використати медичний спирт

Медичний спирт також може впоратися зі складними плямами. Тож якщо ви в дорозі і у вас немає засобу для виведення плям, але є дезінфекційний засіб миттєвої дії для рук, розпиліть трохи цього спиртовмісного засобу на пляму.

Використати мийний засіб

Якщо пляму одразу помітили, знявши з тканини надлишки шоколаду, з забрудненням може впоратися і засіб для миття посуду, який розщеплює жир.

Для цього нанесіть рідину на пляму, зачекайте 5 хвилин, а потім замочіть одяг на 15 хвилин у холодній воді. Кожні 3-5 хвилин обережно розтирайте забруднену ділянку, промиваючи після цього тканину.

Продовжуйте доти, доки пляма від шоколаду не зникне. Нарешті, ретельно промийте забруднену ділянку, виперіть одяг як зазвичай, і висушіть на повітрі.

Використати засіб для виведення плям

Якщо попри всі зусилля шоколадна пляма залишилася, нанесіть на неї гель або спрей для виведення плям. Легенько потріть пляму з обох боків, щоб засіб проникнув глибоко у волокна матеріалу. Потім виперіть одяг та висушіть на повітрі.

Повторіть кроки, якщо пляма від шоколаду все ще є на одязі. Кладіть одяг у сушарку лише після того, як пляма зникне, оскільки висока температура може вкрай ускладнити її видалення.