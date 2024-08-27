На одязі плями від сонцезахисного крему? 4 способи їхнього видалення

Сонцезахисний крем життєво необхідний для захисту нашої шкіри від сонячних ультрафіолетових променів, але він не ідеальний, коли потрапляє на одяг, створюючи масні жовті плями на білому одязі. Проте їх можна видалити декількома способами.

Як видалити плями від сонцезахисного крему з одягу

Перед пранням речей, плями, залишені захистом від ультрафіолету, необхідно попередньо обробити - інакше вони можуть потемнішати, що ускладнить їхнє видалення.

Забруднені ділянки можна почистити як домашнім, так і магазинним засобом, обираючи спосіб відповідно до матеріалу.

Зокрема, не варто експериментувати з делікатними тканинами або тими, які можна прати лише в хімчистці - агресивний засіб може пошкодити матерІал і знищити фарбу.

Також уникайте використання хлорного відбілювача, який може залишити пляму назавжди. Якщо ви живете в місцевості з жорсткою водою, радять використовувати пом'якшувач води для пральної машини або прати речі вручну дистильованою водою.

Після видалення плями від сонцезахисного крему з білого одягу, речі радять сушити під сонячним промінням - ультрафіолет призводить до додаткового висвітлення тканини.

Засобом для видалення іржі

Дотримуйтесь інструкцій виробника щодо використання засобу на тканині. Після нанесення засобу для виведення іржі слід використовувати губку (або стару м'яку зубну щітку чи щітку для нігтів), щоб втерти засіб у тканину і видалити пляму.

Після того, як пляма буде виведена, виперіть виріб у звичайному режимі. Переконайтеся, що плями повністю виведені, перш ніж класти одяг у сушарку, оскільки висока температура в приладі може закріпити плями, зробивши їх дуже складними для виведення.

Засобом для виведення плям

З тканин, які можна прати, обережно зішкребіть тверді залишки тупим ножем. Якщо тканина ще волога, обережно зніміть надлишки, намагаючись не розмазати сонцезахисний крем далі і працюючи з країв плями до центру.

Точково обробіть ділянку засобом для виведення плям перед пранням, дотримуючись інструкцій виробника. Зважайте на те, що для шовку вам знадобиться безпечний для делікатних речей засіб.

Попередньо обробіть пляму, а потім виперіть в тазу, з водою близько 30 градусів, або на режимі делікатного прання.

Лимонним соком з сіллю

Поєднання лимонного соку і солі може видалити плями від іржі - як і від сонцезахисного крему.

Спочатку радять промити забруднену ділянку одягу, тримаючи тканину під прохолодною проточною водою. Працюйте швидко - щойно забруднена ділянка повністю просочилася водою, покладіть річ на рівну поверхню, де одяг може залишитися на ніч.

Вичавіть лимонний сік на пляму, ретельно змочивши тканину, після цього необхідно насипати на сік купку солі. Залиште лимонний сік і сіль на ніч, щоб вони проникли в пляму і розщепили її. Вранці зчистьте сіль м'якою щіткою і виперіть виріб, як зазвичай.

Розведеним оцтом

Оцет широко застосовують у пранні, для виведення плям і пом'якшення тканини. Тож цей засіб може допомогти у видаленні забруднень від сонцезахисного крему.

Для цього оцет рекомендують розвести з водою в однакових кількостях та нанести на пляму. Такий засіб можна використовувати для обробки плям від сонцезахисного крему на цупкому одязі та оббивці, проте не застосовувати на шовку та інших делікатних матеріалах.