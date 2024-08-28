Сладкоежки могут не переживать: 6 простых способов удалить пятна от шоколада

Многие дети и взрослые любят шоколад - но точно не пятна от вкусности, которые могут появиться во время угощения сладостями в жару. Хотя шоколадное пятно на одежде, особенно белой, не слишком приятная ситуация, такие загрязнения можно удалить.

О том, чем и как можно удалить пятно от шоколада, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что нужно знать при удалении пятна от шоколада

Когда шоколад тает на одежде, оставшееся после него темное маслянистое пятно, как и любое вещество, закрепляется в волокнах. Именно поэтому необходимо действовать быстро, хоть и аккуратно.

Прежде всего, нужно осторожно соскоблить излишки шоколада ножом для масла или ложкой. Важно делать это от краев пятна к центру, чтобы не размазать растаявшие сладости еще больше.

Удаляя мягкий шоколад с одежды, обращайте внимание на следующие советы:

не трите пятно, потому что шоколад лишь глубже въедается в волокна ткани;

несмотря на лайфхаки с заморозкой шоколада льдом, если шоколад уже засох и затвердел на ткани, его может быть сложно отчистить, не повредив волокна;

не используйте горячую воду или тепло для растопки шоколада - высокая температура только "закрепляет пятно";

во время промывания пятна и стирки одежды используйте только прохладную воду.

Однако для деликатных тканей, таких как шелк, шерсть и синель, лучше доверить удаление пятен химчистке.

Как удалить пятно от шоколада из одежды

Использовать уксус

Если вы предпочитаете естественные средства для выведения пятен от шоколада, можно применить белый уксус. Эта жидкость бесцветна, так что она не повлияет на цвет одежды, а сильный запах, ощутимый сначала, легко смоется.

Просто смешайте одну часть уксуса с одной частью воды, затем замочите пятно в растворе примерно на 10 минут. Затем постирайте в соответствии с типом материала.

Для более мощного средства советуют смешать 1 ч. л. моющего средства с 1 ст. л. дистиллированного белого уксуса и 470 мл воды. Нанесите раствор на обе стороны пятна с помощью тряпки.

Затем промойте пятно под холодной водой, повторяя процесс до полного удаления пятна от шоколада. После использования уксуса постирайте одежду в обычном режиме, чтобы избавиться от остатков раствора.

Использовать соду

Сода лучше всего поглощает свежие пятна от еще не застывшего шоколада. Чтобы вывести масляные следы, следует сначала смочить пятно дистиллированным белым уксусом или проточной холодной водой и промокнуть бумажным полотенцем.

Затем советуют осторожно втереть пищевую соду по краям пятна и оставить домашнее средство на 15 минут. После этого просто смойте соду холодной водой. Также можно сделать пасту из пищевой соды и воды.

Если жирные шоколадные пятна на одежде остаются, советуют попытаться посыпать ткань небольшим количеством детской присыпкой и оставить ее на ночь, чтобы вывести загрязнение.

Использовать перекись водорода

Это средство следует использовать только если одежда белоснежная, ведь жидкость может обесцветить ткань. Кроме этого, следует сначала протестировать средство на скрытом участке.

Домашний чистящий раствор из перекиси можно сделать, смешав одну часть средства для мытья посуды с двумя частями перекиси водорода (3%).

Шоколад может оставить стойкое пятно на ткани в жару (иллюстративное фото: Freepik)

Отмечают, что такая смесь прекрасно разъедает жир и освещает пятна - даже от глубоко въевшегося растопленного шоколада. Также, вместо моющего средства, советуют добавить 1-2 капли нашатырного спирта, чтобы средство было более эффективным.

Нанесите раствор прямо на пятно и оставьте на 10 минут. Затем постирайте одежду, как обычно. Если пятно не исчезло, можно повторить процесс снова.

Использовать медицинский спирт

Медицинский спирт тоже может справиться со сложными пятнами. Так что если вы в пути и у вас нет пятновыводителя, но есть дезинфицирующее средство мгновенного действия для рук, распылите немного этого спиртосодержащего средства на пятно.

Использовать моющее средство

Если пятно сразу заметили, сняв с ткани излишки шоколада, с загрязнением может справиться и средство для мытья посуды, которое расщепляет жир.

Для этого нанесите жидкость на пятно, подождите 5 минут, затем замочите одежду на 15 минут в холодной воде. Каждые 3-5 минут аккуратно растирайте загрязненный участок, промывая после этого ткань.

Продолжайте, пока пятно от шоколада не исчезнет. Наконец, тщательно промойте загрязненный участок, постирайте одежду как обычно, и высушите на воздухе.

Использовать пятновыводитель

Если, несмотря на все усилия, шоколадное пятно осталось, нанесите на него гель или спрей для выведения пятен. Легко потрите пятно с обеих сторон, чтобы средство проникло глубоко в волокна материала. Затем постирайте одежду и высушите на воздухе.

Повторите шаги, если пятно от шоколада все еще на одежде. Кладите одежду в сушилку только после того, как пятно исчезнет, так как высокая температура может осложнить ее удаление.