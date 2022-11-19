"Ласкаво просимо до пекла": хакери зламали російське ТБ та показали "привітання" від ЗСУ

Зокрема, хакери змонтували ролик, де показали росіянам справжні масштаби втрат Росії у війні з Україною. На відео йдеться, що таких втрат історія російської армії ще не бачила.

"Ласкаво просимо до пекла. Не так, не так -", - говориться на початку відео.

Також росіянам показали, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну було ліквідовано понад 83 тисячі російських окупантів.

До того ж перерахували втрати путінської армії у техніці. Російські окупанти втратили 1865 одиниць артилерійських систем, 393 одиниці реактивних систем залпового вогню.

Окрім того, росіянам розповіли, що ЗСУ було героїчно знищено 480 російських крилатих ракет і чотири оперативно-тактичних ракетних комплексів.

"Хакери від імені ЗСУ "привітали" на російському телебачені ракетні війська і артилерію Росії з професійним святом, гарно потролили та показали масштаби їх втрат", - йдеться в повідомленні.