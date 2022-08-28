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Могут ли российские хакеры "взломать" Дію? В Украине указали на важный нюанс

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Украина, Воскресенье 28 августа 2022 13:56
Могут ли российские хакеры "взломать" Дію? В Украине указали на важный нюанс Фото: могут ли российские хакеры "взломать" Дію (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Российские хакеры атаковали приложение Дія с начала масштабного военного вторжения России в Украину. Но документы в самом приложении не хранятся, потому это не имеет смысла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление члена Комитета по вопросам цифровой трансформации Сергея Штепы в эфире телемарафона.

"Дело в том, что само приложение Дія не хранит никаких данных украинцев, эти данные подтягиваются из соответствующих реестров. Безусловно, РФ устраивала немало хакерских атак с начала войны. Эти атаки были направлены и на реестры, и на органы государственной власти, на их сайты и непосредственно на персональные данные пользователей", - рассказал он.

По словам Штепы, все атаки были успешно отбиты, а украинские хакеры успешно работают в России.

"Там Пенсионный фонд не может работать, то другие органы власти, то сайты всех банков не работают", - напомнил он.

Как сообщалось, недавно украинские хакеры взломали телевидение в Крыму, показав обращение президента Владимира Зеленского и кадры довоенной Украины.

Кроме того, украинский портал Minfin.ua подвергся хакерской атаке. На главных страницах сайтах появились фейковые плакаты, а от имени сайта идет фейковая рассылка.

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