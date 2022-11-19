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"Добро пожаловать в ад": хакеры взломали российское ТВ и показали "поздравления" от ВСУ

Хакеры заломили РосТВ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В России граждане на пропагандистских телеканалах увидели "оригинальное" поздравление ко дню ракетных войск и артиллерии РФ. Вместо обращения диктатора Владимира Путина можно было увидеть поздравление от Вооруженных сил Украины.

Видео опубликовали на странице СтратКом ВСУ в Telegram.

В частности хакеры смонтировали ролик, где показали россиянам настоящие масштабы потерь России в войне с Украиной. На видео говорится, что таких потерь история российской армии еще не видела.

"Добро пожаловать в ад. Не так, не так - ", - говорится в начале видео.

Также россиянам показали, что с начала полномасштабного вторжения в Украину было ликвидировано более 83 тысяч российских оккупантов.

К тому же перечислили потери путинской армии в технике. Российские оккупанты потеряли 1865 единиц артиллерийских систем, 393 единицы реактивных систем залпового огня.

Кроме того, россиянам рассказали, что ВСУ было героически уничтожено 480 российских крылатых ракет и четыре оперативно-тактических ракетных комплексов.

"Хакеры от имени ВСУ "поздравили" на российском телевидении ракетные войска и артиллерию России с профессиональным праздником, хорошо потролили и показали масштабы их потерь", - говорится в сообщении.

Недавно мы писали, что хакеры сломали российское ТВ в Крыму и показали обращение Зеленского.

Также мы писали, могут ли российские хакеры "взломать" Дию.

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