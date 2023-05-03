Лангош по-закарпатськи: справжня українська міні-піца

Лангош прийшов у закарпатську кухню дуже багато років тому і його готують зараз за найстарішими рецептами. Ця страва подобається дорослим та дітям, відмінно підходить для швидкого перекушування або на сніданок. А ще лангош чимось нагадує міні-піцу.
Як приготувати лангош по-закарпатськи, розповіла кулінарний блогер Наталія Машика на своєму YouTube-каналі.
Сухі дріжджі – 2 ч. ложки
Тепла вода – 150 мл
Цукор - 1 ч. ложка
Борошно - 500 г
Сіль - 1 год.
Мінеральна або газована вода – 150 мл
Часник 1-2 зубчики + 70 мл води
Для начинки – сметана або майонез, кетчуп, твердий сир
У 150 мл теплої води розведіть 2 чайні ложки сухих дріжджів та 1 чайну ложку цукру. Все перемішуємо та залишаємо в кімнатній температурі, щоб дріжджі почали працювати – на 15 хвилин.
Тепер замішуємо тісто. У 500 г борошна додаємо чайну ложку солі та перемішуємо. Робимо ямку та виливаємо туди дріжджі. А потім додаємо 150 мл мінеральної води. Добре вимішуємо ложкою чи руками.
Готове тісто замішуємо 15 хвилин на столі, поки воно не стане м'яким і еластичним. Змащуємо миску олією, викладаємо тісто і накриваємо. Залишаємо його на 1 годину, щоб воно виросло вдвічі.
Беремо пару зубчиків часнику і пропускаємо через прес, додаємо трохи кип'яченої води. Цією сумішшю змащуватимемо лангош.
Руки змащуємо олією, натискаємо на тісто, щоб вийшов весь вуглекислий газ. Відщипуємо шматочок тіста, розкочуємо в коржик за розміром сковороди.
Сковороду ставимо на середній вогонь і наливаємо олію - трохи більше, ніж при смаженні котлет. Викладаємо коржик на сковороду та обсмажуємо з двох боків. Якщо на тесті з'являються бульбашки – проколюйте їх вилкою.
Гарячий лангош відразу змастіть часниковою водою. А потім викладайте начинку – сметану, кетчуп, тертий сир. Начинку можна вибирати будь-яку – до свого смаку.
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