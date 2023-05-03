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Лангош по-закарпатски: настоящая украинская мини-пицца

Как приготовить лангош по-закарпатски (фото: сhef tm)
Автор: Анна Шиканова

Лангош пришел в закарпатскую кухню очень много лет назад и его готовят сейчас по самым старым рецептам. Это блюдо нравится взрослым и детям, отлично подходит для быстрого перекуса или на завтрак. А еще лангош чем-то напоминает мини-пиццу.

Как приготовить лангош по-закарпатски, рассказала кулинарный блогер Наталья Машика на своем YouTube-канале.

Вам понадобится:

Сухие дрожжи - 2 ч. ложки

Теплая вода - 150 мл

Сахар - 1 ч. ложка

Мука - 500 г

Соль - 1 ч. лодка

Минеральная или газированная вода - 150 мл

Чеснок 1-2 зубчика + 70 мл воды

Для начинки - сметана или майонез, кетчуп, твердый сыр

Как приготовить лангош

В 150 мл теплой воды разведите 2 чайные ложки сухих дрожжей и 1 чайную ложку сахара. Все перемешиваем и оставляем в комнатной температуре, чтобы дрожжи начали работать - на 15 минут.

Теперь замешиваем тесто. В 500 г муки добавляем чайную ложку соли и перемешиваем. Делаем ямку и выливаем туда дрожжи. А потом добавляем 150 мл минеральной воды. Хорошо вымешиваем ложкой или руками.

Готовое тесто замешиваем минут 15 на столе, пока оно не станет мягким и эластичным. Смазываем миску растительным маслом, выкладываем тесто и накрываем. Оставляем его на 1 час, чтобы оно выросло в два раза.

Берем пару зубчиков чеснока и пропускаем через пресс, добавляем немного кипяченной воды. Этой смесью будем смазывать лангоши.

Руки смазываем маслом, надавливаем на тесто, чтобы вышел весь углекислый газ. Отщипываем кусочек теста, раскатываем в лепешку по размеру сковороды.

Сковороду ставим на средний огонь и наливаем растительное масло - чуть больше, чем при жарке котлет. Выкладываем лепешку на сковороду и обжариваем с двух сторон. Если на тесте появляются пузыри - прокалывайте их вилкой.

Горячий лангош сразу смажьте чесночной водой. А потом выкладывайте начинку - сметану, кетчуп, тертый сыр. Начинку можно выбирать любую - по вкусу.

Кстати, ранее мы писали о том, как быстро сделать соленики на минеральной воде.

А еще рассказывали о том, как приготовить закарпатские кныгли из картофеля.

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