Лангош по-закарпатски: настоящая украинская мини-пицца

Лангош пришел в закарпатскую кухню очень много лет назад и его готовят сейчас по самым старым рецептам. Это блюдо нравится взрослым и детям, отлично подходит для быстрого перекуса или на завтрак. А еще лангош чем-то напоминает мини-пиццу.
Как приготовить лангош по-закарпатски, рассказала кулинарный блогер Наталья Машика на своем YouTube-канале.
Сухие дрожжи - 2 ч. ложки
Теплая вода - 150 мл
Сахар - 1 ч. ложка
Мука - 500 г
Соль - 1 ч. лодка
Минеральная или газированная вода - 150 мл
Чеснок 1-2 зубчика + 70 мл воды
Для начинки - сметана или майонез, кетчуп, твердый сыр
В 150 мл теплой воды разведите 2 чайные ложки сухих дрожжей и 1 чайную ложку сахара. Все перемешиваем и оставляем в комнатной температуре, чтобы дрожжи начали работать - на 15 минут.
Теперь замешиваем тесто. В 500 г муки добавляем чайную ложку соли и перемешиваем. Делаем ямку и выливаем туда дрожжи. А потом добавляем 150 мл минеральной воды. Хорошо вымешиваем ложкой или руками.
Готовое тесто замешиваем минут 15 на столе, пока оно не станет мягким и эластичным. Смазываем миску растительным маслом, выкладываем тесто и накрываем. Оставляем его на 1 час, чтобы оно выросло в два раза.
Берем пару зубчиков чеснока и пропускаем через пресс, добавляем немного кипяченной воды. Этой смесью будем смазывать лангоши.
Руки смазываем маслом, надавливаем на тесто, чтобы вышел весь углекислый газ. Отщипываем кусочек теста, раскатываем в лепешку по размеру сковороды.
Сковороду ставим на средний огонь и наливаем растительное масло - чуть больше, чем при жарке котлет. Выкладываем лепешку на сковороду и обжариваем с двух сторон. Если на тесте появляются пузыри - прокалывайте их вилкой.
Горячий лангош сразу смажьте чесночной водой. А потом выкладывайте начинку - сметану, кетчуп, тертый сыр. Начинку можно выбирать любую - по вкусу.
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