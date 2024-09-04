Ламке волосся та суха шкіра можуть бути ознаками серйозної проблеми зі здоров'ям

Клубок у горлі, ламке волосся, суха шкіра, підвищене серцебиття та сонливість - ці симптоми можуть свідчити про проблеми з щитоподібною залозою. Варто знати, як допомогти організму.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про групи людей, яким потрібно регулярно перевіряти щитоподібну залозу.
Щитоподібна залоза - це ендокринний орган, що має форму метелика. Вона розташована на передній поверхні шиї, попереду трахеї.
Залоза має значний вплив на здоров’я людини з самого дитинства. Гормони, які вона виділяє, контролюють безліч фізіологічних процесів: від теплопродукції до розвитку головного мозку плода.
Серед основних симптомів, які свідчать про проблеми, такі:
Більший ризик захворіти мають жінки, ніж чоловіки. Також у зоні ризику:
Гарною підтримкою для щитоподібної залози буде споживання йодованої солі, морепродуктів, а також регулярні профілактичні огляди в лікаря, особливо якщо ти входиш до групи ризику.
Добова потреба в йоді залежить від віку. Так, для дітей і підлітків - 90-150 мкг; дорослих чоловіків та жінок - 150 мкг; жінок під час вагітності та у період лактації - 200 мкг (1 мкг = 1 мільйонна частина грама).
Особливу увагу достатній кількості йоду в раціоні потрібно приділити вагітним, жінкам, які годують грудьми, та дітям.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт медичної спільноти "Бережи себе" та Центр громадського здоров'я.