Ломкие волосы и сухая кожа могут быть признаками серьезной проблемы со здоровьем

Клубок в горле, ломкие волосы, сухая кожа, повышенное сердцебиение и сонливость - эти симптомы могут свидетельствовать о проблемах со щитовидной железой. Следует знать, как помочь организму.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о группах людей, которым нужно регулярно проверять щитовидную железу.
Щитовидная железа - это эндокринный орган, имеющий форму бабочки. Она расположена на передней поверхности шеи, впереди трахеи.
Железа оказывает значительное влияние на здоровье человека с самого детства. Гормоны, выделяемые ею, контролируют множество физиологических процессов: от теплопродукции до развития головного мозга плода.
Среди основных симптомов, свидетельствующих о проблемах, следующие:
Больший риск заболеть имеют женщины, чем мужчины. Также в зоне риска:
Хорошей поддержкой для щитовидной железы будет потребление йодированной соли, морепродуктов, а также регулярные профилактические осмотры у врача, особенно, если ты входишь в группу риска.
Суточная потребность в йоде зависит от возраста. Так, для детей и подростков - 90-150 мкг; взрослых мужчин и женщин - 150 мкг; женщин во время беременности и в период лактации - 200 мкг (1 мкг = 1 миллионная часть грамма).
Особое внимание достаточному количеству йода в рационе нужно уделить беременным, кормящим грудью и детям.
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При написании материала использовались следующие источники: сайт медицинского сообщества "Бережи себе" и Центр общественного здоровья.