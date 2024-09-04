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Ломкие волосы и сухая кожа могут быть признаками серьезной проблемы со здоровьем

Какие признаки свидетельствуют о проблемах со щитовидной железой (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Клубок в горле, ломкие волосы, сухая кожа, повышенное сердцебиение и сонливость - эти симптомы могут свидетельствовать о проблемах со щитовидной железой. Следует знать, как помочь организму.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о группах людей, которым нужно регулярно проверять щитовидную железу.

Признаки проблем со щитовидной железой

Щитовидная железа - это эндокринный орган, имеющий форму бабочки. Она расположена на передней поверхности шеи, впереди трахеи.

Железа оказывает значительное влияние на здоровье человека с самого детства. Гормоны, выделяемые ею, контролируют множество физиологических процессов: от теплопродукции до развития головного мозга плода.

Среди основных симптомов, свидетельствующих о проблемах, следующие:

  • постоянное чувство клубка в горле, дискомфорт при глотании
  • усталость, сонливость, ухудшение памяти
  • закрепи
  • отеки, набор веса или наоборот резкое похудение
  • ускоренное сердцебиение, тремор рук
  • ломкие волосы, сухость кожи
  • проблемы с либидо, менструальным циклом

Кому нужно регулярно проверять щитовидную железу

Больший риск заболеть имеют женщины, чем мужчины. Также в зоне риска:

  • новорожденные - рекомендовано делать скрининг на врожденный гипотиреоз
  • женщины, планирующие беременность или беременные
  • кто имеет визуально увеличенную щитовидную железу
  • кто имел радиационное влияние на шею или голову или хирургическое вмешательство на железе
  • люди старше 30 лет
  • люди, имеющие диабет первого типа или другие аутоиммунные заболевания
  • кто имеет наследственность в заболеваниях щитовидной железы
  • люди, принимающие амиодарон или литий или недавно употреблявшие йодсодержащие контрастные вещества
  • кто проживает на территории с выраженным йододефицитом

Что делать, чтобы избежать проблем

Хорошей поддержкой для щитовидной железы будет потребление йодированной соли, морепродуктов, а также регулярные профилактические осмотры у врача, особенно, если ты входишь в группу риска.

Суточная потребность в йоде зависит от возраста. Так, для детей и подростков - 90-150 мкг; взрослых мужчин и женщин - 150 мкг; женщин во время беременности и в период лактации - 200 мкг (1 мкг = 1 миллионная часть грамма).

Особое внимание достаточному количеству йода в рационе нужно уделить беременным, кормящим грудью и детям.

 

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При написании материала использовались следующие источники: сайт медицинского сообщества "Бережи себе" и Центр общественного здоровья.

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