Ломкие волосы и сухая кожа могут быть признаками серьезной проблемы со здоровьем

Признаки проблем со щитовидной железой

Щитовидная железа - это эндокринный орган, имеющий форму бабочки. Она расположена на передней поверхности шеи, впереди трахеи.

Железа оказывает значительное влияние на здоровье человека с самого детства. Гормоны, выделяемые ею, контролируют множество физиологических процессов: от теплопродукции до развития головного мозга плода.

Среди основных симптомов, свидетельствующих о проблемах, следующие:

постоянное чувство клубка в горле, дискомфорт при глотании

усталость, сонливость, ухудшение памяти

закрепи

отеки, набор веса или наоборот резкое похудение

ускоренное сердцебиение, тремор рук

ломкие волосы, сухость кожи

проблемы с либидо, менструальным циклом

Кому нужно регулярно проверять щитовидную железу

Больший риск заболеть имеют женщины, чем мужчины. Также в зоне риска:

новорожденные - рекомендовано делать скрининг на врожденный гипотиреоз

женщины, планирующие беременность или беременные

кто имеет визуально увеличенную щитовидную железу

кто имел радиационное влияние на шею или голову или хирургическое вмешательство на железе

люди старше 30 лет

люди, имеющие диабет первого типа или другие аутоиммунные заболевания

кто имеет наследственность в заболеваниях щитовидной железы

люди, принимающие амиодарон или литий или недавно употреблявшие йодсодержащие контрастные вещества

кто проживает на территории с выраженным йододефицитом

Что делать, чтобы избежать проблем

Хорошей поддержкой для щитовидной железы будет потребление йодированной соли, морепродуктов, а также регулярные профилактические осмотры у врача, особенно, если ты входишь в группу риска.

Суточная потребность в йоде зависит от возраста. Так, для детей и подростков - 90-150 мкг; взрослых мужчин и женщин - 150 мкг; женщин во время беременности и в период лактации - 200 мкг (1 мкг = 1 миллионная часть грамма).

Особое внимание достаточному количеству йода в рационе нужно уделить беременным, кормящим грудью и детям.