Ці найкращі протизапальні продукти повинні бути в раціоні кожного

Артрит може спричинити сильний біль суглобів. Для тих, хто бореться з такими проблемами, як остеоартрит і ревматоїдний артрит, вкрай важливо знайти способи полегшити щоденний дискомфорт.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Coventry Live .

Ерготерапевт Джулі Дженнінгс запропонувала людям, які страждають на артрит, уважно стежити за своїм раціоном.

"Доведено, що деякі інгредієнти зменшують запалення, зміцнюють вашу імунну систему та кістки", - зазначила вона.

Продукти, які допомагають при запаленні та артриті

Жирна риба

Жирна риба особливо корисна для здоров’я мозку, але вона також має протизапальні властивості, які можуть полегшити біль при артриті.

До того ж вона містить омега-3 жирні кислоти, які в організмі перетворюються на протизапальні сполуки. Ці сполуки можуть допомогти приборкати вироблення запальних цитокінів, які, як правило, руйнують хрящ і сприяють артриту.

Насіння льону

Воно багате джерелом альфа-ліноленової кислоти (ALA, типу рослинної омега-3 жирної кислоти).

Таке насіння дуже легко включити в їжу - просто посипте пластівці або в кашу під час сніданку, додайте як додатковий компонент у суміші для випікання.

Ягоди

Вони наповнені поживними речовинами, які необхідні для здоров’я. Природні антиоксиданти в ягодах можуть допомогти запобігти артриту, борючись із вільними радикалами в організмі, які потенційно можуть пошкодити клітини та сприяти запальним процесам.

Варто приготувати домашні смузі, щоб додати більше ягід до свого раціону. Вони не тільки смачні, але й чудово освіжають у теплі літні місяці. Відомо, що чорниця, малина та ягоди годжі містить найбільше антиоксидантів.

Оливкова олія

Оливкова олія містить сполуку під назвою олеокантал, який може мати подібний вплив на організм, як нестероїдні протизапальні препарати (НПЗЗ), такі як ібупрофен.

Вважається, що олеокантал пригнічує активність ферментів ЦОГ, зменшуючи вироблення прозапальних речовин і допомагаючи запобігти запаленню та пов’язаному з ним болю при артриті.

Експерт зазначив, що вправи відіграють важливу роль у запобіганні скутості суглобів і м’язів. Через це важливо часто прогулюватись, плавати та їздити на велосипеді.