Ламінування у минулому. Ця форма брів у стилі Памели Андерсон - найгарячіший тренд сезону

Модна форма брів на весну 2024

Усі знають, що протягом останніх років наймоднішими вважалися густі брови. Майстри з б'юті-сфери робили ламінування, фарбували брови у темні кольори та зачісували їх наверх. Втім, це вже вийшло з моди.

Нині в тренди увірвалася натуральність, поєднана з тоненькими бровами-ниточками, які носить Андерсон. Зірка відмовилася від яскравого макіяжу та з'являється без нього навіть на урочистих та світських заходах, усе через те, що візажистка актриси померла, а вона вирішила не шукати їй заміну.

Трендові брови (фото: instagram.com/pamelaanderson)

Актриса не фарбує брови у темні кольори, а також не підводить їх олівцем. Замість цього Андерсон повернулася до свого натурального відтінку.

Кому підійдуть тонкі брови

"Ниточки" стануть ідеальним варіантом для дівчат та жінок, які хочуть візуально змінити форму обличчя. Завдяки таким бровам ви зробите акцент на очах. Окрім цього, риси вашого обличчя стануть більш ніжними.

Стиль Андерсон (фото: instagram.com/pamelaanderson)

Якщо ви хочете спробувати таку форму брів, зверніться до професіоналів. Річ у тому, що робити "ниточки" варто дуже обережно, аби врахувати усі пропорції обличчя та не зробити їх аж занадто тоненькими.