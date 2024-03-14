ua en ru
Чт, 14 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Омолодить і зробить наймоднішою. Найкращі ідеї манікюру на весну

Четвер 14 березня 2024 18:02
UA EN RU
Омолодить і зробить наймоднішою. Найкращі ідеї манікюру на весну Який манікюр омолоджує руки (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Навесні багатьом жінкам хочеться освіжити свій образ. І якщо зміна зачіска або кардинальне оновлення гардеробу - процес недешевий, то манікюр коштує набагато менше, проте зможе швидко додати вам шику, краси та привабливості.

Який манікюр - тренд цієї весни, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу були використані джерела: сайт Real Simple, Instagram-сторінки нейл-блогерш з ніками selektywnie, thedailynailofficial.

Нюд та оригінальні лунки

Такий дизайн підійде жінкам та дівчатам будь-якого віку. Зворотні лунки в поєднанні з ніжними відтінками зроблять ваші ручки ніжними, стильними і просто чарівними. Модний дизайн може бути стриманим, такий варіант саме цей випадок.

Омолодить і зробить наймоднішою. Найкращі ідеї манікюру на веснуСтильний дизайн манікюру (фото: instagram.com/thedailynailofficial)

Квіткові мотиви

Звичайно ж, навесні не обійтися без квітів та ніжних бутонів. Ви можете обрати як стримані варіанти, так і зухвалі дизайни з яскравими кольорами та великою кількістю фарб. Вирішувати тільки вам, усе весняне в моді.

Омолодить і зробить наймоднішою. Найкращі ідеї манікюру на веснуМанікюр на весну (фото: instagram.com/selektywnie)

Прозорий рожевий

І якщо лихоманка тотально-рожевого покриття після фільму "Барбі" вже пройшла, то новий варіант покриття з відтінками фуксії лише набирає обертів. Уся фішка у тому, що ви робите не зовсім однотон. Рожевий може переходити градієнтом у світлі кольори або бути на прозорому тлі.

Омолодить і зробить наймоднішою. Найкращі ідеї манікюру на весну

Ідеї манікюру (фото: instagram.com/thedailynailofficial)

Розкіш та золото

А якщо вам хочеться чогось оригінального, спробуйте рельєфний дизайн із відтінками золота. Ви і ваш нейл-майстер можете вигадати унікальний манікюр, важливо лише не переборщити, відмовтеся від додаткових кольорів і страз.

Омолодить і зробить наймоднішою. Найкращі ідеї манікюру на веснуСтильний манікюр (фото: instagram.com/thedailynailofficial)

Звірячі мотиви

"Плямистий" манікюр не виходить із моди вже кілька сезонів. Спробуйте малюнки а-ля зебра або тигр, особливо вигідно та красиво виглядає дизайн із чорним та білим квітами.

Омолодить і зробить наймоднішою. Найкращі ідеї манікюру на весну

Модний манікюр на весну (фото: instagram.com/selektywnie)

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що жінкам після 40 варто забути про ці кольори у манікюрі.

Крім цього, нещодавно стало відомо, який трендовий манікюр зробить вас витонченою та стильною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Краса Модні тренди Стиль життя
NEWS
МЗС України відреагувало на псевдовибори Росії та звернулось до українців в окупації
МЗС України відреагувало на псевдовибори Росії та звернулось до українців в окупації