Ламинирование в прошлом. Эта форма бровей в стиле Памелы Андерсон - самый горячий тренд сезона

Модная форма бровей на весну 2024

Все знают, что в последние годы самыми модными считались густые брови. Мастера из бьютисферы делали ламинирование, красили брови в темные цвета и зачесывали их наверх. Впрочем, это уже вышло из моды.

Сейчас в тренды ворвалась натуральность, совмещенная с тоненькими бровями-ниточками, которые носит Андерсон. Звезда отказалась от яркого макияжа и появляются без него даже на торжественных и светских мероприятиях, потому что визажистка актрисы умерла, а она решила не искать ей замену.

Трендовые брови (фото: instagram.com/pamelaanderson)

Актриса не красит брови в темные цвета, а также не подводит их карандашом. Вместо этого Андерсон вернулась к своему натуральному оттенку.

Кому подойдут тонкие брови

"Ниточки" станут идеальным вариантом для девушек и женщин, желающих визуально изменить форму лица. Благодаря таким бровям вы сделаете акцент на глазах. Кроме этого, черты вашего лица станут более нежными.

Стиль Андерсон (фото: instagram.com/pamelaanderson)

Если вы хотите попробовать такую форму бровей, обратитесь к профессионалам. Дело в том, что делать "ниточки" стоит очень осторожно, чтобы учесть все пропорции лица и не сделать их слишком тоненькими.