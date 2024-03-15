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Ніколи не викидайте бананову шкірку: вона допоможе вам помолодшати на 15 років

П'ятниця 15 березня 2024 16:04
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Ніколи не викидайте бананову шкірку: вона допоможе вам помолодшати на 15 років Чому не варто викидати бананову шкірку (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Польська блогерка Сільвія Вільчевська, яка розповідає про догляд за шкірою після 40 років, розкрила свій "хак", завдяки якому вона вдало бореться зі зморшками. Жінка ніколи не викидає бананову шкірку, адже це - чудова можливість зробити домашній пілінг та завжди залишатися молодою.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, яким блогерка поділилася в Instagram.

У чому користь бананів для шкіри

"Мені 50 і я ніколи не роблю ботокс, але я люблю робити бананові пілінги! І це працює!", - розповіла жінка.

Вона також назвала переваги такого пілінгу. Він "одразу підтягує шкіру, зволожує, освітлює, знімає запалення". Окрім цього, вам не доведеться витрачати додаткові кошти, адже якщо ви купуєте банани, то шкірка просто йде на смітник.

Ніколи не викидайте бананову шкірку: вона допоможе вам помолодшати на 15 років

50-річна блогерка розкрила секрет краси (скріншот)

Як зробити пілінг

"Як зробити банановий пілінг? Простіше не буває! Вмийтеся та висушіть обличчя, а потім почніть масажувати обличчя, шию та декольте банановою шкіркою. Залишайте часточки банана на обличчі, а за пів години змийте водою, потім нанесіть тонік", - пояснила блогерка.

Важливо пам'ятати, що банани - це алергени. А тому не варто робити подібні пілінги, якщо ваш організм погано реагує на фрукти. Окрім цього, враховуйте індивідуальні особливості вашої шкіри і консультуйтеся з дерматологом, якщо хочете змінити догляд та спробувати домашній пілінг.

Нагадаємо, раніше ми вже називали найкращі ідеї манікюру на весну.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що візажист поділилась секретами, які допоможуть освіжити обличчя та виглядати молодше.

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