Квітневий настрій. 15 свіжих українських пісень, які треба послухати сьогодні

Kalush Orchestra - "Вітер виє"

Нова робота Тимофія Музичука, Саші Таба та Олега Псюка - про те, що у справжнього кохання немає терміну дії, що незважаючи на обставини та тривалість відносин, якщо це справжнє кохання - воно вічне. Це вже третя композиція гурту в оновленому звучанні та стилі.

До речі, вже скоро гурт відправляється у великий тур Україною в нових образах та з оновленою програмою, де можна буде почути нові треки та улюблені хіти Kalush Orchestra.

MamaRika - "Хтось йде"

За словами артистки, цей драматичний трек - автобіографічний. І зараз їх шлюб з шоуменом Сергієм Середою, з яким вони більше дев’яти років разом і мають сина Давіда, під загрозою...

Разом з тим Настя щиро сподівається, що усі, хто має такі само складнощі, як їхня сім'я, після перегляду кліпу отримає сили та натхнення зробити усе, щоб їх подолати!

Ульмо Три - "Сідай на березі річки"

Крута новинка від одного з найталановитіших артистів Костянтина Шелудька. Якщо це старт нового етапу творчості музиканта - то він вдався на всі 100%!

Даша Суворова - "Маки"

Артистка створила цю пісню ще до початку повномасштабної війни. Тоді, зізнається зірка, композиція була написана не українською, і контекст був зовсім інший. Співачка розповідала про кохання, яке пізнала у рідному Бахмуті. Тоді Даша відклала пісню до кращих часів. Тепер "Маки" набули нових сенсів…

У кліпі глядача запрошують на моноспектакль, у якому героїня оповідає історію свого кохання у пустій залі, де не так важливо бути почутою, як мати сміливість співати для себе.

O.TORVALD - "704"

Женя Галич і Ко випустили альбом "Втома". Він відображає особистий досвід та переживання музикантів. В ньому хлопці розповідають про те, що жило всередині них 704 дні повномасштабного вторгнення, але навіть один з одним вони цими емоціями не ділилися… Серед інших виділяємо цей потужний трек "704". Але ви послухайте й інші пісні з альбому вже культового гурту.

Blockbaby - "Мені так"

Український репер нарешті випустив свій дебютний альбом "Рефлексія". Його треки відображають внутрішні роздуми, почуття та переживання автора.

Деякі з них фокусуються на взаємовідносинах, виражаючи різноманітні емоції, тоді як інші зосереджені на життєвих ситуаціях або соціальних проблемах. Пропонуємо пересвідчитися у цьому, прослухавши головну пісню з платівки.

STASYA & Agape - "Капітан"

Ця пісня суперфіналістки європейського сезону шоу "Голос країни" розповідає про бурхливі стосунки, де любов переплітається з обманом. Слова, що відображають почуття віри та розчарування, коли відданість перетворюється на порожні обіцянки.

ТІК - "Без тебе"

Це пісня-зізнання і пісня-сповідь. Про ключові сенси і кожного з нас. Про розлуку, кохання і наших найрідніших, якими неможливо надихатись і які дають сили триматися. Про ту трепетну мить і найжаданіші бажання "за хвилину до бою", який триває…

RIDNI - "Джаз"

Дівочий інді-поп гурт, який у своїй творчості використовує лише живий вокал без обробок та наживо записані інструменти, презентує пісню свободи, під яку хочеться відриватися!

Ne Ta - "Не забувай"

18-річна Тетяна Нестеренко, яка страждає на панічні атаки, представила пісню, де розповідає про важливість емоційного здоров’я і підтримки близьких. Співачка впевнена: дружба і підтримка найближчих - базові речі, які дуже потрібні всім нам.

Blooms Corda - "Даня у клітці зі спогадами"

Ліричний герой цього треку розповідає про щоденні переживання і що з ними робити.

Мотор'Ролла - "Ми неподільні"

Легкий трек культового українського гурту про важливе.

TARABAROVA - "Моя остання нервова клітина"

Після чергового ракетного обстрілу Світлана вирішила підняти настрій своїм підписникам і зняла жартівливе відео про свою "останню нервову клітину" під час тривоги. Згодом цей жарт переріс у повноцінну пісню.

Gaitana - "Нова весна"

Гайтана вперше за 10 років випустила новий альбом "Сонце в тобі". Закликаємо вас насолодитися ним. Почніть з цієї дійсно весняної композиції.

GEREGA - "Знову"

Це пісня про вимушене розставання двох закоханих сердець. За них все вирішила відстань...