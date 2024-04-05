Апрельское настроение. 15 свежих украинских песен, которые нужно послушать сегодня

Kalush Orchestra - "Вітер виє"

Новая работа Тимофея Музычука, Саши Таба и Олега Псюка - о том, что у настоящей любви нет срока действия, что несмотря на обстоятельства и продолжительность отношений, если эта настоящая любовь - она вечна. Это уже третья композиция группы в обновленном звучании и стиле.

Кстати, уже скоро группа отправляется в большой тур по Украине в новых образах и с обновленной программой, где можно будет услышать новые треки и любимые хиты Kalush Orchestra.

MamaRika - "Хтось йде"

По словам артистки, этот драматический трек - автобиографический. И сейчас их брак с шоуменом Сергеем Середой, с которым они более девяти лет вместе и имеют сына Давида, под угрозой...

Вместе с тем Настя искренне надеется, что все, кто имеет такие же сложности, как их семья, после просмотра клипа получит силы и вдохновение сделать все, чтобы преодолеть их!

Ульмо Три - "Сідай на березі річки"

Крутая новинка от одного из самых талантливых артистов Константина Шелудько. Если это старт нового этапа творчества музыканта - то он удался на все 100%!

Даша Суворова - "Маки"

Артистка создала эту песню еще до начала полномасштабной войны. Тогда, признается звезда, композиция была написана не на украинском, и контекст был совсем другой. Певица рассказывала о любви, которую узнала в родном Бахмуте. Тогда Даша отложила песню до лучших времен. Теперь "Маки" приобрели новые смыслы…

В клипе зрителя приглашают на моноспектакль, в котором героиня повествует историю своей любви в пустом зале, где не так важно быть услышанной, как смелость петь для себя.

O.TORVALD - "704"

Женя Галич и Ко выпустили альбом "Втома". Он отображает личный опыт и переживания музыкантов. В нем ребята рассказывают о том, что жило внутри них 704 дня полномасштабного вторжения, но даже друг с другом они этими эмоциями не делились… Среди прочих выделяем этот мощный трек "704". Но вы послушайте и другие песни из альбома уже культовой группы.

Blockbaby - "Мені так"

Украинский рэпер наконец-то выпустил свой дебютный альбом "Рефлексия". Его треки отражают внутренние размышления, чувства и переживания автора.

Некоторые из них фокусируются на взаимоотношениях, выражая разнообразные эмоции, в то время как другие сосредоточены на жизненных ситуациях или социальных проблемах. Предлагаем убедиться в этом, прослушав главную песню из пластинки.

STASYA & Agape - "Капітан"

Эта песня суперфиналистки европейского сезона шоу "Голос країни" рассказывает о бурных отношениях, где любовь переплетается с обманом. Слова, отражающие чувство веры и разочарования, когда преданность превращается в пустые обещания.

ТІК - "Без тебе"

Это песня-признание и песня-исповедь. О ключевых смыслах и каждого из нас. О разлуке, любви и наших самых родных, которыми невозможно вдохновляться и дающих силы держаться. О том трепетном мгновении и самых желаемых желаниях "за минуту до боя", который продолжается…

RIDNI - "Джаз"

Девичья инди-поп группа, использующая в своем творчестве только живой вокал без обработок и вживую записанные инструменты, презентует песню свободы, под которую хочется отрываться!

Ne Ta - "Не забувай"

18-летняя Татьяна Нестеренко, страдающая паническими атаками, представила песню, где рассказывает о важности эмоционального здоровья и поддержке близких. Певица уверена: дружба и поддержка самых близких - базовые вещи, которые очень нужны всем нам.

Blooms Corda - "Даня у клітці зі спогадами"

Лирический герой этого трека повествует о ежедневных переживаниях и что с ними делать.

Мотор'Ролла - "Ми неподільні"

Легкий трек культовой украинской группы о важном.

TARABAROVA - "Моя остання нервова клітина"

После очередных ракетных обстрелов Светлана решила поднять настроение своим подписчикам и сняла шутливое видео о своей "последней нервной клетке" во время тревоги. Впоследствии эта шутка переросла в полноценную песню.

Gaitana - "Нова весна"

Гайтана впервые за 10 лет выпустила новый альбом "Сонце в тобі". Призываем вас насладиться им. Начните с этой действительно весенней композиции.

GEREGA - "Знову"

Это песня о вынужденном расставании двух влюбленных сердец. За них все решило расстояние...