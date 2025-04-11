Апрельское Полнолуние изменит все: что ждет каждый знак Зодиака и кому повезет больше всего

13 апреля наступает Полнолуние в знаке Весы, а он находится под управлением Венеры, которая в это время выходит из ретроградности. Именно поэтому это астрологическое событие будет судьбоносным.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), нумеролог Татьяна Бланк составила гороскоп на Полнолуние и сказала, кому ждать новых отношений, а кто сможет добиться успеха.

Овен

Вас ждет прояснение в отношениях. Вы или с кем-то навсегда, или наконец отпускаете. Внутренние сомнения исчезают - вы готовы к честному контакту с Другим.

Телец

Полнолуние даст вам новый баланс в работе, здоровье, повседневном ритме. А еще - понимание, кто из окружения вам реально нужен. Освобождение от "лишних людей" - акт любви к себе.

Близнецы

Какое место занимает любовь в вашей жизни? А творчество? Вы точно понимаете, чем хотите делиться с миром. Вопрос "а что обо мне подумают?" больше не останавливает. Развлечения закончились, начинается серьезная работа.

Рак

Домашние темы выходят на главный экран: где и с кем ваш "дом"? Плюс - новые взгляды на жизнь, новая философия. Хочется пространства, путешествий, новых смыслов. Пришло время обновить внутренний мир.

Лев

Слова имеют силу - то, как вы говорите, что слушаете, с кем общаетесь, меняется. Венера подбрасывает глубокие разговоры, инсайты, интимные признания. Будьте честными. От разговоров - к конкретным действиям.

Дева

Поднимается тема ценности - себя, отношений, денег. Что-то важное стало на свои места. Вы поймете, чего стоите, и это меняет качество связей. Отношения либо переходят на новый уровень, либо уходят.

Весы

Это про вас! Переосмысление образа, стиля, желаний. Хочется нового тела, настроения, жизни. А Венера подсказывает: привычки + тело = любовь к себе. Разгрузка, детокс, легкость.

Скорпион

Глубокое эмоциональное очищение. Сны, интуиция, внутренние прозрения. А Венера оживляет сердце: хочется влюбиться, творить, наслаждаться жизнью. Время слушать душу.

Стрелец

Фокус на друзьях, мечтах, планах. Что-то "выпадает" из вашего социального поля, чтобы освободить место для настоящего. Венера возвращает вас домой - в прямом или символическом смысле.

Козерог

Карьера, статус, репутация - здесь кульминация. Вы понимаете, кем хотите быть "в глазах мира". А Венера возвращает мягкость в общение, вдохновение в словах и желание учиться.

Водолей

Вопрос смыслов, веры, высшего образования. Время выйти за пределы привычного. А Венера помогает увидеть, куда вкладывать свою энергию, чтобы чувствовать: я могу больше.

Рыбы

Трансформации - глубокие, мощные, эмоциональные. Становится понятно, что пришло время изменить себя. Венера: Ты снова себе нравишься, мир это замечает, и отвечает взаимностью.