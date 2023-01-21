Квіткова та Добринін розійшлися: що відомо про розрив Холостяка та його переможниці

Відома інфлюенсерка зазначила, що з чоловіком роз'їхалася півтора тижня тому - Микита виїхав з їх будинку, проте пара продовжує бачитися заради синочка, якому спільно обирали дитячий садок буквально днями.

Микита Добринін та Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Також Квіткова додала, що проблеми у їхньому сімейному житті почалися ще до повномасштабного вторгнення РФ, проте лише до Нового року чоловік та дружина вирішили, що їм потрібно розійтися.

Тим часом пара до цього ділилася думками про бажання народити другу дитину, потім у новорічний період публікувала в мережі милі фото біля святкової ялинки, демонструючи сімейну ідилію. Також Даша показувала подароване Добриніним кільце Bulgari... Але, як виявилося, насправді пара вже ухвалила рішення про припинення стосунків за обопільною згодою, хоча першою на розмову вийшла Квіткова, а Микита її підтримав у цьому.

Даша Квіткова з чоловіком та сином (фото: instagram.com/kvittkova)

Причиною стало моральне пересичення один одним, і хоча кохання нікуди не зникло, спільне життя стало завдавати морального болю, пояснила вона.

"Ми були разом 24/7. Ми просто в якийсь момент зрозуміли, що, по-перше, ми дуже наситилися один одним. По-друге, у нас різна швидкість: я лікую попереду планети, а він - більш плавний. На цьому фоні ми морально один одного задушили", - сказала Даша.

Вона також зізнається, що дуже багато часу приділяє роботі, а Микиті це не подобається. .

"Я розривалася між роботою, сином і чоловіком. У нас була "гра", хто кого більше вколе… Було дуже багато сліз та розмов", - зізнається Квіткова, додаючи, що вони обоє все ще люблять один одного, але "це ті стосунки, де тобі боляче".

Відео: Даша Квіткова в інтерв'ю зізналася, що розійшлася з чоловіком Микитою Добриніним

Додамо, що пізніше Квіткова у своєму Instagram підтвердила свої слова про розставання з Добриніним, а також наголосила, що вони спробують зробити все, щоб залишитися у здорових батьківських стосунках заради синочка.

"Ми не разом. Не буде брудної білизни та пошуків винних. У нас росте син і ми робимо все, щоб залишитися просто в здорових батьківських стосунках.

Я буду вдячна за розуміння та повагу до рішення, яке ми прийняли. Прийняли не для вас, а для себе та свого подальшого життя. Дякую", - написала Даша.

Даша Квіткова розповіла про розставання з Микитою Добриніним (фото: instagram.com/kvittkova)

Крім того, не забарився з реакцією і сам екс-"Холостяк". Микита в Instagram наголосив, що то дійсно було їх спільне рішення щодо припинення стосунків.

"Вірю, що цей етап ми зможемо пройти достойно", - додав Добринін.

Микита Добринін підтвердив розставання з Квітковою (фото: скрін instagram.com)