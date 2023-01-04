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Відома блогерка Квіткова стала студенткою: на кого вона навчається

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Середа 04 січня 2023 20:08
Відома блогерка Квіткова стала студенткою: на кого вона навчається Даша Квіткова стала студенткою (instagram.com/kvittkova)
Автор: Тетяна Самарук

Відома українська блогерка Даша Квіткова, дружина відомого українського телеведучого Нікіти Добриніна зізналася, що нещодавно стала студенткою та навчається на магістратурі. Зараз вона поєднує роботу, материнство та заочне навчання.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Де навчається блогерка

Зокрема, відповідаючи на питання підписників в інстаграм-сторіс, вона розсекретила, де ж навчається зараз.

24-річна блогерка показала свій студентський квиток, в якому зазначено, що у кінці 2022 році вона стала студенткою приватного вищого навчального закладу "Київський університет культури".

Там дівчина здобуває вищу освіту на факультеті журналістики та міжнародних відносин. На заочній формі навчатиметься до березня 2024 року.

Також у студентському квитку видно й прізвище Даші - Вакулович. Це справжнє прізвище її чоловіка Нікіти Добриніна.

Відома блогерка Квіткова стала студенткою: на кого вона навчаєтьсяДаша Квіткова стала студенткою (скрін)

Додамо, що Даша вже отримала в цьому університеті диплом бакалавра, тому тепер навчається на магістра. Також відомо, що ще раніше вона навчалася в Академії перукарського мистецтва.

Відома блогерка Квіткова стала студенткою: на кого вона навчаєтьсяДаша Квіткова з чоловіком та сином (instagram.com/kvittkova)

Нещодавно Квіткова розповіла про свій найбільший страх. Зокрема, це стосується її родини.

Також читайте, що Добринін з дружиною були за крок від розлучення.

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Нікіта Добринін Даша Квиткова