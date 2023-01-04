Відома блогерка Квіткова стала студенткою: на кого вона навчається

Відома українська блогерка Даша Квіткова, дружина відомого українського телеведучого Нікіти Добриніна зізналася, що нещодавно стала студенткою та навчається на магістратурі. Зараз вона поєднує роботу, материнство та заочне навчання.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram .

Де навчається блогерка

Зокрема, відповідаючи на питання підписників в інстаграм-сторіс, вона розсекретила, де ж навчається зараз.

24-річна блогерка показала свій студентський квиток, в якому зазначено, що у кінці 2022 році вона стала студенткою приватного вищого навчального закладу "Київський університет культури".

Там дівчина здобуває вищу освіту на факультеті журналістики та міжнародних відносин. На заочній формі навчатиметься до березня 2024 року.

Також у студентському квитку видно й прізвище Даші - Вакулович. Це справжнє прізвище її чоловіка Нікіти Добриніна.

Даша Квіткова стала студенткою (скрін)

Додамо, що Даша вже отримала в цьому університеті диплом бакалавра, тому тепер навчається на магістра. Також відомо, що ще раніше вона навчалася в Академії перукарського мистецтва.

Даша Квіткова з чоловіком та сином (instagram.com/kvittkova)