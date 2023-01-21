Квиткова и Добрынин разошлись: что известно о разрыве Холостяка и его победительницы

Известная инфлюенсер отметила, что с супругом разъехалась полторы недели назад - Никита выехал их дома, однако пара продолжает видеться ради сынишки, которому совместно выбирали детский садик буквально на днях.

Никита Добрынин и Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Также Квиткова добавила, что проблемы в их семейной жизни начались еще до полномасштабного вторжения РФ, однако только к Новому году муж и жена решили, что им нужно расстаться.

Между тем, пара до этого делилась мыслями о желании родить второго ребенка, затем в новогодний период публиковала в сети милые фото у праздничной елки, демонстрируя семейную идиллию. Также Даша показывала подаренное Добрыниным кольцо Bulgari... Но, как оказалось, в действительности пара уже приняла решение о прекращении отношений по обоюдному согласию, хотя первой на разговор вышла Квиткова, а Никита ее поддержал в этом.

Даша Квиткова с мужем и сыном (фото: instagram.com/kvittkova)

Причиной стало моральное пресыщение друг другом, и хотя любовь никуда не прошла, совместная жизнь стала причинять моральную боль, объяснила она.

"Мы были вместе 24/7. Мы просто в какой-то момент поняли, что, во-первых, мы очень насытились друг другом. Во-вторых, у нас разная скорость: я лечу впереди планеты, а он - более плавный. На этом фоне мы морально друг друга задушили", - сказала Даша.

Она также признается, что очень много времени уделяет работе, а Никите это не нравится. .

"Я разрывалась между работой, сыном и мужем. У нас была "игра", кто кого больше уколет… Было очень много слез и разговоров", - признается Квиткова, добавляя, что они оба все еще любят друг друга, но "это те отношения, где тебе больно".

Видео: Даша Квиткова в интервью призналась, что рассталась с мужем Никитой Добрыниным

Добавим, что позже Квиткова в своем Instagram подтвердила свои слова о расставании с Добрыниным, а также подчеркнула, что они попытаются сделать все, чтобы остаться в здоровых родительских отношениях ради сыночка.

"Мы не вместе. Не будет грязного белья и поисков виновных. У нас растет сын, и мы делаем все, чтобы остаться просто в здоровых родительских отношениях".

Я буду благодарна за понимание и уважение к решению, которое мы приняли. Приняли не для вас, а для себя и своей дальнейшей жизни. Спасибо", - написала Даша.

Даша Квиткова рассказала о расставании с Никитой Добрыниным (фото: instagram.com/kvittkova)

Кроме того, не заставил себя ждать с реакцией и сам экс-"Холостяк". Никита в Instagram подчеркнул, что это действительно было их совместное решение относительно прекращения отношений.

"Верю, что этот этап мы сможем пройти достойно", - добавил Добрынин.

Никита Добрынин подтвердил расставание с Квитковой (фото: скрин instagram.com)