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Микита Добринін та Даша Квіткова були за крок від розлучення: що сталося

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Понеділок 03 жовтня 2022 16:45
Микита Добринін та Даша Квіткова були за крок від розлучення: що сталося Фото: Даша Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)
Автор: Анна Шиканова

Екс-холостяк Микита Добринін та його дружина Даша Квіткова пережили серйозну кризу у відносинах. Вони змогли впоратися з ним і знову знайти шлях до розуміння один одного.

Як їм це вдалося, Даша Квіткова розповіла в Instagram.

Добринін та Квіткова - єдина пара, яка змогла зберегти стосунки після шоу "Холостяк". У 9 сезоні Микита вибрав Дашу і не помилився – у 2020 році пара зіграла весілля, а у 2021 році у них народився син Лев.

Добриніна та Квіткову вважають найромантичнішою та найкрасивішою парою, але й у їхніх відносинах бувають кризи. Нещодавно їм довелося пережити тяжкий період і знову шукати шляхи один до одного.

Микита Добринін та Даша Квіткова були за крок від розлучення: що сталося

Фото: instagram.com/kvittkova

На початку повномасштабного вторгнення Микита Добринін вирушив на захист рідної країни, а Даша із сином змушені були евакуюватися з Києва у безпечніше місце. І лише восени вся родина змогла знову возз'єднатися у столиці.

2 вересня Добринін і Квіткова зробили важливий крок у відносинах – вони повінчалися у церкві. Але перед цим вони подолали складну кризу. Вони зривали один на одного нерви та почали віддалятися.

"Через нерви, недосипання, втому і нестачу часу почалися претензії один до одного через нічого. Тому ми вчасно зрозуміли, що не хочемо й надалі руйнувати нашу родину, а навпаки - хочемо прожити разом все життя, а для цього треба працювати та щось робити", - розповіла Даша.

Квіткова додала, що вони звернулися до психолога та пройшли кілька сеансів, а потім почали працювати над собою.

"Цей період ми пройшли разом і зробили це вдало. Були парні сеанси з психологом і багато роботи над собою. Ми багато говорили. Чули та слухали. А головне – любили та любимо. Тому все вийшло", - написала вона.

Микита Добринін та Даша Квіткова були за крок від розлучення: що сталося

Фото: instagram.com/kvittkova

До речі, раніше ми писали про те, як Добринін та Квіткова відзначили перший день народження сина.

А ще розповідали про те, що Микита Добринін пояснив, чому для нього було так важливо повінчатися з Дашею.

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Микита Добринін Даша Квиткова Никита Добрынин