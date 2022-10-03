Микита Добринін та Даша Квіткова були за крок від розлучення: що сталося

Екс-холостяк Микита Добринін та його дружина Даша Квіткова пережили серйозну кризу у відносинах. Вони змогли впоратися з ним і знову знайти шлях до розуміння один одного.

Як їм це вдалося, Даша Квіткова розповіла в Instagram.

Добринін та Квіткова - єдина пара, яка змогла зберегти стосунки після шоу "Холостяк". У 9 сезоні Микита вибрав Дашу і не помилився – у 2020 році пара зіграла весілля, а у 2021 році у них народився син Лев.

Добриніна та Квіткову вважають найромантичнішою та найкрасивішою парою, але й у їхніх відносинах бувають кризи. Нещодавно їм довелося пережити тяжкий період і знову шукати шляхи один до одного.

Фото: instagram.com/kvittkova

На початку повномасштабного вторгнення Микита Добринін вирушив на захист рідної країни, а Даша із сином змушені були евакуюватися з Києва у безпечніше місце. І лише восени вся родина змогла знову возз'єднатися у столиці.

2 вересня Добринін і Квіткова зробили важливий крок у відносинах – вони повінчалися у церкві. Але перед цим вони подолали складну кризу. Вони зривали один на одного нерви та почали віддалятися.

"Через нерви, недосипання, втому і нестачу часу почалися претензії один до одного через нічого. Тому ми вчасно зрозуміли, що не хочемо й надалі руйнувати нашу родину, а навпаки - хочемо прожити разом все життя, а для цього треба працювати та щось робити", - розповіла Даша.

Квіткова додала, що вони звернулися до психолога та пройшли кілька сеансів, а потім почали працювати над собою.

"Цей період ми пройшли разом і зробили це вдало. Були парні сеанси з психологом і багато роботи над собою. Ми багато говорили. Чули та слухали. А головне – любили та любимо. Тому все вийшло", - написала вона.

Фото: instagram.com/kvittkova