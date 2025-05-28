Квіти, подарунки і курорти: чи справді це обов'язково для залицянь і що означає така увага
Букети, брендові речі та відпочинок на Мальдівах - для когось це "must have" романтичних стосунків. Але чи завжди дорогі подарунки говорять про справжні почуття? Та й взагалі, що означають такі подарунки?
Значення коштовних подарунків на етапі залицянь та чи потрібні таки знаки уваги, пояснив для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.
Чому подарунки асоціюються з почуттями
Соцмережі, фільми та реклама створили образ ідеальних стосунків: там завжди є подарунки з коробочками Tiffany, вечері з видом на океан і квіти у три поверхи. Це сформувало уявлення, що чим дорожче - тим щиріше. Але це лише візуальний код, не обов'язково справжнє почуття.
Психологи кажуть, що дорогі жести можуть бути лише "мовою любові", але коли в парі не проговорюються реальні емоції, це лише обгортка без змісту.
Що означають дорогі подарунки насправді
У подарунках справді може бути прихований сенс:
Спроба справити враження. Особливо на початку стосунків. Це часто про бажання продемонструвати статус або створити ілюзію щедрості.
Компенсація за провини. "Винен, але куплю айфон" - класичний приклад.
Форма контролю. Дарують, аби прив'язати, змусити відчувати вдячність або навіть залежність.
Щира турбота. Дійсно, буває і так. Але вона завжди супроводжується емоційною близькістю, а не лише рахунком у ресторані.
"Новий роман. Симпатія. Побачення. І раптом - бум: айфон, поїздка на Мальдіви, букет більший за кухонний стіл. Романтика? Можливо. Але іноді - це зовсім про інше. Подарунки в період залицяння можуть бути: виявом щедрості та бажанням порадувати, і це приємно, спробою справити враження або "купити" прихильність - вже тривожніше, спробою встановити контроль або викликати відчуття боргу - стоп. А от це вже не про любов", - каже експерт.
А чи потрібні подарунки на початку стосунків
Віталій Курсік пояснює, що наявність чи відсутність дорогих подарунків взагалі не дорівнює глибині почуттів. І точно не повинна бути критерієм: "вартий(а) він/вона мене, чи ні?"
"Справжній сенс у залицяннях - це увага до вас і ваших бажань. А ще повага до вашого особистого простору та щирий інтерес до вашої особистості, а не просто "ефектні жести", - підкреслює коуч.
Інколи залицяння у вигляді квітів та курортів - це лише спосіб уникнути справжньої участі у житті партнера. Часом людиною керує небезпечна логіка: "Я купив подарунок, що тобі ще треба?". Бо фактично емоційна відстороненість прикривається матеріальними жестами. І це вже не про турботу точно.
Партнер цінує такі подарунки та чи є тут місце меркантильності?
Звісно, партнер може цінувати такі прояви почуттів. Приймати увагу, радіти приємним речам - це не злочин. Важливо не будувати самооцінку та стосунки лише на ціні подарунків та букетів.
"Справжній інтерес, глибокі розмови, підтримка у важливі моменти - не менш важливі "подарунки", просто без бантиків", - додає фахівець.
Як зрозуміти, що залицяння - щирі
- Подарунки не обов'язково дорогі, але доречні й з увагою до деталей
- Чоловік не просто дарує, але й цікавиться вашим життям та переживаннями
- Партнер не "закриває" подарунками свою відсутність або відстороненість, а реально бере участь у стосунках
- Після подарунка у вас ніхто не вимагає "відплати"
"Подарунок - це лише жест. Якщо за ним немає почуття - ви це відчуєте швидко. Не варто зачаровуватися упакуванням, якщо не знаєте що всередині. Тому якщо подарунки - це приємне доповнення до глибокого контакту, клас. Але якщо тільки блиск, без змісту - варто зупинитись і подивитись: чим усе це пахне? Дарувати - нормально. Але важливо не те, що дарують, а з яким наміром. Бо у стосунках найцінніше - це не діаманти. А безпека, щирість і бажання бути поруч не тільки в п’ятизірковому готелі", - резюмує Віталій Курсік.
Вас може зацікавити:
- Чому нам важко довіритися партнеру у стосунках - найчастіші причини й що з ними робити
- Без яких спільних поглядів на життя побудувати міцні стосунки не вийде
- Які фрази точно спрацюють при знайомстві - у барі, в магазині або на вулиці