Цветы, подарки и курорты: действительно ли это обязательно для ухаживаний и что означает такое внимание

Букеты, брендовые вещи и отдых на Мальдивах - для кого-то это "must have" романтических отношений. Но всегда ли дорогие подарки говорят о настоящих чувствах? И вообще, что означают такие подарки?

Значение ценных подарков на этапе ухаживаний и нужны ли таки знаки внимания, объяснил для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Почему подарки ассоциируются с чувствами

Соцсети, фильмы и реклама создали образ идеальных отношений: там всегда есть подарки с коробочками Tiffany, ужины с видом на океан и цветы в три этажа. Это сформировало представление, что чем дороже - тем искреннее. Но это лишь визуальный код, не обязательно настоящее чувство.

Психологи говорят, что дорогие жесты могут быть только "языком любви", но когда в паре не проговариваются реальные эмоции, это лишь обертка без содержания.

Что означают дорогие подарки на самом деле

В подарках действительно может быть скрытый смысл:

Попытка произвести впечатление. Особенно в начале отношений. Это часто о желании продемонстрировать статус или создать иллюзию щедрости.

Компенсация за проступки. "Виноват, но куплю айфон" - классический пример.

Форма контроля. Дарят, чтобы привязать, заставить чувствовать благодарность или даже зависимость.

Искренняя забота. Действительно, бывает и так. Но она всегда сопровождается эмоциональной близостью, а не только счетом в ресторане.

"Новый роман. Симпатия. Свидание. И вдруг - бум: айфон, поездка на Мальдивы, букет больше кухонного стола. Романтика? Возможно. Но иногда - это совсем о другом. Подарки в период ухаживания могут быть: проявлением щедрости и желанием порадовать, и это приятно, попыткой произвести впечатление или "купить" привязанность - уже тревожнее, попыткой установить контроль или вызвать чувство долга - стоп. А вот это уже не про любовь", - говорит эксперт.

А нужны ли подарки в начале отношений

Виталий Курсик объясняет, что наличие или отсутствие дорогих подарков вообще не равно глубине чувств. И точно не должно быть критерием: "стоит(а) он/она меня или нет?"

"Настоящий смысл в ухаживаниях - это внимание к вам и вашим желаниям. А еще уважение к вашему личному пространству и искренний интерес к вашей личности, а не просто "эффектные жесты", - подчеркивает коуч.

Иногда ухаживания в виде цветов и курортов - это лишь способ избежать настоящего участия в жизни партнера. Иногда человеком руководит опасная логика: "Я купил подарок, что тебе еще надо?". Потому что фактически эмоциональная отстраненность прикрывается материальными жестами. И это уже не о заботе точно.

Партнер ценит такие подарки и есть ли здесь место меркантильности?

Конечно, партнер может ценить такие проявления чувств. Принимать внимание, радоваться приятным вещам - это не преступление. Важно не строить самооценку и отношения только на цене подарков и букетов.

"Настоящий интерес, глубокие разговоры, поддержка в важные моменты - не менее важные "подарки", просто без бантиков", - добавляет специалист.

Как понять, что ухаживания - искренние

Подарки не обязательно дорогие, но уместные и с вниманием к деталям

Мужчина не просто дарит, но и интересуется вашей жизнью и переживаниями

Партнер не "закрывает" подарками свое отсутствие или отстраненность, а реально участвует в отношениях

После подарка у вас никто не требует "возмездия"

"Подарок - это всего лишь жест. Если за ним нет чувства - вы это почувствуете быстро. Не стоит очаровываться упаковкой, если не знаете что внутри. Поэтому если подарки - это приятное дополнение к глубокому контакту, класс. Но если только блеск, без содержания - стоит остановиться и посмотреть: чем все это пахнет? Дарить - нормально. Но важно не то, что дарят, а с каким намерением. Потому что в отношениях самое ценное - это не бриллианты. А безопасность, искренность и желание быть рядом не только в пятизвездочном отеле", - резюмирует Виталий Курсик.