Квіти, мінімалізм і стиль 70-х: Андре Тан розповів, як виділитися з натовпу влітку 2025

Квітковий принт

Як зазначив дизайнер, тканини в квіточку - традиційний елемент літнього гардероба. Але сьогодні в пріоритеті садові квіти, а не тропічна флора.

"Квіткові візерунки можна побачити не тільки на звичних сукнях і блузках, а й на джинсах, шкіряних куртках і аксесуарах", - розповів Андре Тан.



Тканини з квітковим принтом у моді (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Асиметрія

Асиметрія - це дизайнерське рішення, коли одна частина одягу відрізняється від іншої за кроєм, довжиною, формою або розташуванням елементів. Наприклад: одне відкрите плече, поділ з різною довжиною, скошені вирізи, нестандартне розташування ґудзиків або деталей.

"Асиметричні елементи - крій, вирізи, рукави або лінія низу - це надійний спосіб зробити звичний предмет одягу цікавішим. Мінімум кольору, максимум форми", - підкреслив Тан.



Асиметрія - тренд літа 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Будуарний стиль

Будуарний стиль - один з найбільш чуттєвих і делікатних трендів літа 2025 року. Він м'яко повертається в моду, переносячи естетику домашньої інтимності в щоденні та вечірні образи.

"Білизняний стиль упевнено перейшов з вечірньої моди в повсякденну. Особливо популярні сукні-комбінації, напівпрозорі тканини, тонкі бретелі та елементи мережива. Балансуй із жакетом або шортами", - підказав стиліст.



Модні тренди літа 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Інтелектуальний мінімалізм

Інтелектуальний мінімалізм - один з головних модних трендів 2025 року, який поєднує стриманість форми, якість матеріалів і розумну естетику. Це стиль для тих, хто говорить більше своєю присутністю, ніж подробицями.

"Сучасний мінімалізм - це не просто базові бежеві костюми і блакитні джинси, а філософія чистих ліній і тканин. Мінімум декору, точність крою, якісні матеріали", - зазначив Тан.



Інтелектуальний мінімалізм (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Естетика 70-х

Що таке естетика 70-х? Це мода, натхненна десятиліттям гедонізму, диско, бохо і першої хвилі галасливої індивідуальності. Вона повертає у 2025 рік глибокі кольори, розкльошені штани, натуральні тканини, яскраві принти, платформи та аксесуари з настроєм свободи.

"Нео-хіпі (вільні силуети, етнічні елементи, бахрома, денім) і бохо-шик (легкі тканини, квіткові візерунки, замша) - два основні напрямки 2025 року", - зазначив модельєр.



Естетика 70-х у трендах (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Трохи power dressing

Прямі лінії, строгі силуети, oversize-піджаки, краватки. Усе це повернення моди до естетики 80-90-х і образу впевненої в собі жінки.

"Тренд органічно виглядає на жінках з андрогінною зовнішністю, але з умілою стилізацією пасує всім", - зазначив Тан.



Тренди літа 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)