Цветы, минимализм и стиль 70-х: Андре Тан рассказал, как выделиться из толпы летом 2025

Цветочный принт

Как отметил дизайнер, ткани в цветочек - традиционный элемент летнего гардероба. Но сегодня в приоритете садовые цветы, а не тропическая флора.

"Цветочные узоры можно увидеть не только на привычных платьях и блузках, но и на джинсах, кожаных куртках и аксессуарах", - рассказал Андре Тан.



Ткани с цветочным принтом в моде (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Асимметрия

Асимметрия - это дизайнерское решение, когда одна часть одежды отличается от другой по крою, длине, форме или расположению элементов. Например: одно открытое плечо, разделение с разной длиной, скошенные вырезы, нестандартное расположение пуговиц или деталей.

"Асимметричные элементы - крой, вырезы, рукава или линия низа - это надежный способ сделать привычный предмет одежды более интересным. Минимум цвета, максимум формы", - подчеркнул Тан.



Асимметрия - тренд лета 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Будуарный стиль

Будуарный стиль - один из самых чувственных и деликатных трендов лета 2025 года. Он мягко возвращается в моду, перенося эстетику домашней интимности в ежедневные и вечерние образы.

"Бельевой стиль уверенно перешел из вечерней моды в повседневную. Особо популярны платья-комбинации, полупрозрачные ткани, тонкие бретели и элементы кружева. Балансируй с жакетом или шортами", - подсказал стилист.



Модные тренды лета 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Интеллектуальный минимализм

Интеллектуальный минимализм - один из главных модных трендов 2025 года, который сочетает сдержанность формы, качество материалов и разумную эстетику. Это стиль для тех, кто говорит больше своим присутствием, чем подробностями.

"Современный минимализм - это не просто базовые бежевые костюмы и голубые джинсы, а философия чистых линий и тканей. Минимум декора, точность кроя, качественные материалы", - отметил Тан.



Интеллектуальный минимализм (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Эстетика 70-х

Что такое эстетика 70-х? Это мода, вдохновленная десятилетием гедонизма, диско, бохо и первой волны шумной индивидуальности. Она возвращает в 2025 глубокие цвета, расклешенные брюки, натуральные ткани, яркие принты, платформы и аксессуары с настроением свободы.

"Нео-хиппи (свободные силуэты, этнические элементы, бахрома, деним) и бохо-шик (легкие ткани, цветочные узоры, замша) - два основных направления 2025 года", - отметил модельер.



Эстетика 70-х в трендах (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Немного power dressing

Прямые линии, строгие силуэты, oversize пиджаки, галстуки. Все это возвращение моды к эстетике 80-90-х и образу уверенной в себе женщины.

"Тренд органично смотрится на женщинах с андрогинной внешностью, но с умелой стилизацией подходит всем", - отметил Тан.



Тренды лета 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)