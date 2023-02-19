Квіти-довгожителі у вазах: які простоять довше

Які квіти будуть стояти довше

За словами експертів, найпростіші у догляді довгожителі серед зрізаних квітів – гвоздики. Вони можуть простояти у вазі три тижні й не дуже примхливі у догляді – достатньо міняти їм воду два-три на тиждень.

Які квіти в'януть найшвидше

Найшвидше вам з вази доведеться викинути півонії. Вони важкі у догляді й буквально через пару днів почнуть в'янути та скидати пелюстки.

Які квіти краще вибирати для подарунку

Фахівці склали рейтинг квітів, які зазвичай використовують для букетів за їх довгожительством, складністю догляду.

Гвоздики

Лілії

Тюльпани

Троянди

Півонії

Як доглядати за зрізаними букетами

Обрізання стебел. Вдома обов'язково зріжте стебла на кілька сантиметрів та під кутом 45 градусів. Це дозволить їм краще вбирати воду і продовжить їхній термін життя. Цю процедуру можна повторювати раз на кілька днів, щоб квіти могли отримувати достатньо вологи та стояли довше.

Вода. Воду у вазі бажано міняти через день, у випадку з трояндами та півоніями – щодня. Сміття та різні бактерії призводять до того, що квіти в'януть дуже швидко. Якщо є така можливість – використовуйте дощову воду або з колодязя.

Живлення. Можна купити спеціальне підживлення у флористів, а можна використовувати найпростіший спосіб - кинути у воду ложку цукру.

Уникайте тепла. Зрізані квіти не люблять пряме сонячне проміння і дуже теплу температуру повітря. Тому тримайте вазу подалі від сонця та джерел тепла.

Догляд. Регулярно оглядайте ваш букет, видаляйте листя, яке обсипалося, знімайте зів'яле і пожовкле листя. Це врятує від росту бактерій та дозволить букету довше залишатися свіжим.