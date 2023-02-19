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Цветы-долгожители в вазах: какие простоят дольше

Какие цветы в вазе простоят дольше всего (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Цветы являются знаком уважения, любви и многих других человеческих чувств и эмоций. Букеты с цветами часто покупают в качестве подарка, знака уважения, проявления романтических чувств и даже - в виде извинения. И очень хочется, чтобы такой букет простоял в вазе долго.

Специалисты рассказали, какие цветы простоят в вазе дольше всего и как ухаживать за ними, чтобы они подольше радовали глаз. Об этом говорится в статье Express.

Какие цветы стоят дольше

По словам экспертов, самые простые в уходе долгожители среди срезанных цветов - гвоздики. Они могут простоять в вазе три недели и не очень прихотливы в уходе - достаточно менять им воду два-три в неделю.

Какие цветы вянут быстрее всего

Быстрее всего вам из вазы придется выкинуть пионы. Они трудны в уходе и буквально через пару дней начнут вянуть и сбрасывать лепестки.

Какие цветы лучше выбирать для подарка

Специалисты составили рейтинг цветов, которые обычно используют для букетов по их долгожительству, сложности ухода.

  • Гвоздики
  • Лилии
  • Тюльпаны
  • Розы
  • Пионы

Как ухаживать за срезанными букетами

Обрезка стеблей. Дома обязательно срежьте стебли на несколько сантиметров и под углом 45 градусов. Это позволит им лучше впитывать воду и продлит их срок жизни. Эту процедуру можно повторять раз в несколько дней, чтобы цветы могли получать достаточно влаги и стояли дольше.

Вода. Воду в вазе желательно менять через день, в случае с розами и пионам - каждый день. Мусор и различные бактерии приводят к тому, что цветы вянут очень быстро. Если есть такая возможность - используйте дождевую воду или из колодца.

Питание. Можно купить специальную подкормку у флористов, а можно использовать самый простой способ - бросить в воду ложку сахара.

Избегайте тепла. Срезанные цветы не любят прямые солнечные лучи и очень теплую температуру воздуха. Поэтому держите вазу подальше от солнца и источников тепла.

Уход. Регулярно осматривайте ваш букет, удаляйте листья, которые осыпались, снимайте увядшие и пожелтевшие листья. Это спасет от роста бактерий и позволит букету дольше оставаться свежим.

Кстати, ранее мы писали о том, какие комнатные растения подойдут абсолютно всем.

А еще рассказывали о том, какие цветы нужно дарить женщинам по знаку Зодиака.

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