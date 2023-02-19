Цветы-долгожители в вазах: какие простоят дольше

Цветы являются знаком уважения, любви и многих других человеческих чувств и эмоций. Букеты с цветами часто покупают в качестве подарка, знака уважения, проявления романтических чувств и даже - в виде извинения. И очень хочется, чтобы такой букет простоял в вазе долго.
Специалисты рассказали, какие цветы простоят в вазе дольше всего и как ухаживать за ними, чтобы они подольше радовали глаз. Об этом говорится в статье Express.
По словам экспертов, самые простые в уходе долгожители среди срезанных цветов - гвоздики. Они могут простоять в вазе три недели и не очень прихотливы в уходе - достаточно менять им воду два-три в неделю.
Быстрее всего вам из вазы придется выкинуть пионы. Они трудны в уходе и буквально через пару дней начнут вянуть и сбрасывать лепестки.
Специалисты составили рейтинг цветов, которые обычно используют для букетов по их долгожительству, сложности ухода.
Обрезка стеблей. Дома обязательно срежьте стебли на несколько сантиметров и под углом 45 градусов. Это позволит им лучше впитывать воду и продлит их срок жизни. Эту процедуру можно повторять раз в несколько дней, чтобы цветы могли получать достаточно влаги и стояли дольше.
Вода. Воду в вазе желательно менять через день, в случае с розами и пионам - каждый день. Мусор и различные бактерии приводят к тому, что цветы вянут очень быстро. Если есть такая возможность - используйте дождевую воду или из колодца.
Питание. Можно купить специальную подкормку у флористов, а можно использовать самый простой способ - бросить в воду ложку сахара.
Избегайте тепла. Срезанные цветы не любят прямые солнечные лучи и очень теплую температуру воздуха. Поэтому держите вазу подальше от солнца и источников тепла.
Уход. Регулярно осматривайте ваш букет, удаляйте листья, которые осыпались, снимайте увядшие и пожелтевшие листья. Это спасет от роста бактерий и позволит букету дольше оставаться свежим.
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