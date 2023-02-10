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Кімнатні рослини, які підійдуть абсолютно всім: прості в догляді і не нашкодять здоров’ю

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П'ятниця 10 лютого 2023 09:01
Кімнатні рослини, які підійдуть абсолютно всім: прості в догляді і не нашкодять здоров’ю Які кімнатні рослини підходять всім, пальма драцена (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

При озелененні приміщення варто враховувати не тільки красу вазонів, а й те, чи підійдуть вони вам за тими чи іншими критеріями. Наприклад, чи просто буде за кімнатною рослиною доглядати, чи не буде вона викликати алергію тощо?

Які рослини безпечні для алергіків, розповіли в Telegram "Квіти та рослини".

Драцена

Ця диво-пальма актуальна для всіх, адже у наших висушених опаленням квартирах вона прекрасно зволожує повітря.

Алое

Кімнатний лікар безпечний для алергиків, корисний для астматиків. Ще за алое дуже просто доглядати, тому рослина підійде навіть лінивим квітникарям.

Плющ

Ця витка рослина захищає дім від грибків і бактерій, які часто викликають алергію. Якщо в оселі є така проблема, обов’язково підвісьте плющ на стіну.

Кімнатні рослини, які підійдуть абсолютно всім: прості в догляді і не нашкодять здоров’ю

Плющ не викликає алергію (фото: rastenievod)

Хлорофітум хохлатий

Простий в догляді кущик - справжній чемпіон з поглинання токсинів з повітря, адже він приймає на себе 80% шкідливих речовин.

Пеперомія

Ця мила невелика квітка здатна рости при яскравому світлі й не вимагає особливого догляду. А ще вона – гіпоалергенна.

Кімнатні рослини, які підійдуть абсолютно всім: прості в догляді і не нашкодять здоров’ю

Пеперомія (фото: rastenievod)

Спатифілум

Кажуть, ця рослина приносить в дім жіноче щастя. А ще спатифілум безпечний для алергіків, гарно квітне і віддає перевагу теплим приміщенням.

Раніше ми писали, коли в лютому треба сіяти овочі та зелень на розсаду.

Дізнайтеся також про поширені помилки, які ми допускаємо при покупці кімнатних рослин.

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