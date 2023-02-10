Кімнатні рослини, які підійдуть абсолютно всім: прості в догляді і не нашкодять здоров’ю

При озелененні приміщення варто враховувати не тільки красу вазонів, а й те, чи підійдуть вони вам за тими чи іншими критеріями. Наприклад, чи просто буде за кімнатною рослиною доглядати, чи не буде вона викликати алергію тощо?

Які рослини безпечні для алергіків, розповіли в Telegram "Квіти та рослини".

Драцена

Ця диво-пальма актуальна для всіх, адже у наших висушених опаленням квартирах вона прекрасно зволожує повітря.

Алое

Кімнатний лікар безпечний для алергиків, корисний для астматиків. Ще за алое дуже просто доглядати, тому рослина підійде навіть лінивим квітникарям.

Плющ

Ця витка рослина захищає дім від грибків і бактерій, які часто викликають алергію. Якщо в оселі є така проблема, обов’язково підвісьте плющ на стіну.

Плющ не викликає алергію (фото: rastenievod)

Хлорофітум хохлатий

Простий в догляді кущик - справжній чемпіон з поглинання токсинів з повітря, адже він приймає на себе 80% шкідливих речовин.

Пеперомія

Ця мила невелика квітка здатна рости при яскравому світлі й не вимагає особливого догляду. А ще вона – гіпоалергенна.

Пеперомія (фото: rastenievod)

Спатифілум

Кажуть, ця рослина приносить в дім жіноче щастя. А ще спатифілум безпечний для алергіків, гарно квітне і віддає перевагу теплим приміщенням.