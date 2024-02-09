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Квіти в будинку заміняють домашних тварин: як вони можуть впливати на психічне здоров'я

Квіти в домі мають вплив на психологічний стан людини (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Квіти в домі не просто прикрашають інтер'єр та роблять простір затишним, вони мають великий вплив на психологічний та психічний стан людей.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дослідження професора кафедри міжнародного квітництва Техаського університету А&M Чарлі Хола, розміщеного на сайті навчального закладу.

Професор Холл провів велику кількість досліджень, спрямованих на оцінку впливу рослин на психічне здоров'я людини.

Він розповів, що перебування в оточенні кімнатних рослин допомагає знизити рівень кортизолу, гормону стресу. Його рівень може підвищуватися у зв'язку зі скороченням тривалості світлового дня та необхідністю проводити більше часу вдома.

Працює й алгоритм догляду за рослинами: полив, підживлення, турбота про інші складові здоров'я домашньої флори разом із позитивними емоціями від спілкування здатні розвинути когнітивні здібності, захистити від деменції, підвищити рівень задоволеності життям.

Експерт додає, що нема потреби розводити рідкісні, примхливі рослини. Досить загальнодоступних, невибагливих. Головне: достаток світла та бажання приділяти вихованцям небагато часу та уваги.

Ще рослини роблять житловий простір приємнішим і позитивний ефект від спостерігання за рослинами можна порівняти з приємними емоціями, які людина відчуває під час спілкування з собаками чи котами.

Холл підкреслює у своїх дослідженнях, що рослини мають позитивний вплив на задоволеність життям. Особливо це стосується сукулентів.

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