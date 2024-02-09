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Цветы в доме заменяют домашних животных: как они могут влиять на психическое здоровье

Цветы в доме оказывают влияние на психологическое состояние человека (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Цветы в доме не просто украшают интерьер и делают простор уютным, они оказывают большое влияние на психологическое и психическое состояние людей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование профессора кафедры международного цветоводства Техасского университета А&M Чарли Холла, размещенного на сайте учебного заведения.

Профессор Холл провел множество исследований, направленных на оценку влияния растений на психическое здоровье человека.

Он рассказал, что нахождение в окружении комнатных растений помогает снизить уровень кортизола, гормона стресса. Его уровень может повышаться в связи с сокращением продолжительности светового дня и необходимостью проводить больше дома.

Работает и алгоритм по уходу за растениями: полив, подкормка, забота о других составляющих здоровья домашней флоры вместе с положительными эмоциями от общения способны развить когнитивные способности, защитить от деменции, повысить уровень удовлетворенности жизнью.

Эксперт добавляет, что нет необходимости разводить редкие, капризные растения. Достаточно общедоступных, неприхотливых. Главное: обилие света и желание уделять питомцам немного времени и внимания.

Еще растения делают жилое пространство более приятным и положительный эффект от наблюдения за растениями сравним с приятными эмоциями, которые человек испытывает при общении с собаками или котами.

Холл подчеркивает в своих исследованиях, что растения оказывают положительное влияние на удовлетворенность жизнью. Особенно это касается суккулентов.

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