Квасолевий суп з капустою та ковбасою: рецепт страви з простих інгредієнтів

Перша страва - суп - має безліч варіантів приготування. Квасолевий суп, хоча й не надто популярний, досить поживний. А доповнити смак можна присмаженою ковбасою, беконом, сосисками чи іншими ковбасними виробами.
Про те, як приготувати суп з квасолею і ковбасою, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Food52.
Для того, щоб приготувати таку ситну першу страву, потрібні наступні інгредієнти:
Підготуйте інгредієнти. Очистьте і дрібно наріжте часник, помийте цибулю шалот і моркву. Цибулю варто подрібнити, а моркву - почистити від шкірки і нарізати кубиками.
Промийте гриби, приберіть з них зайву вологу за допомогою паперового рушника або серветок, і наріжте на декілька частин. З консервованої квасолі злийте рідину.
Капусту кале промийте, видаліть стебла, а листя порвіть або грубо наріжте.
У каструлі з товстим дном нагрійте кілька столових ложок олії на середньому вогні. Додайте цибулю шалот, посоліть і поперчіть.
Тушкуйте майже до прозорості, приблизно 5 хвилин. Потім додайте часник, моркву, гриби та дрібку червоного перцю. Приправте і готуйте, періодично помішуючи, до легкого розм'якшення.
Додайте вино і тушкуйте інгредієнти для супу, поки кількість рідини не зменшиться. Додайте бульйон, квасолю та розмарин. Доведіть суп до кипіння, а потім додайте капусту. Після цього зменште вогонь і варіть протягом 15-20 хвилин.
Поки суп вариться, підрум'яньте нарізану ковбасу або сосиски в пательні до легкої скоринки. Додайте підсмажені шматочки ковбасного вибору до супу.
Перемішайте та розлийте страву по тарілках. Натріть на великій або маленькій тертці сир та присипте ним страву перед подачею.
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