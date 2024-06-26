Фасолевый суп с капустой и колбасой: рецепт блюда из простых ингредиентов

Что нужно для фасолевого супа

Для того чтобы приготовить такое сытное первое блюдо, нужны следующие ингредиенты:

лук-шалот - 2 шт.;

чеснок - 2 зубчика;

морковь - 2 шт.;

грибы - 120 г;

белое вино - 0,5 стакана;

овощной бульон - 3 стакана;

консервированная фасоль - 1 банка;

розмарин свежий - 1 ст. л.;

капуста каленая - 1/4 пучка;

колбаса - 450 г;

пармезан - 50-70 г;

растительное масло - 2-3 ст. л.;

соль - по вкусу;

перец черный - по вкусу;

красный перец - по вкусу.

Как готовить фасолевый суп с колбасой?

Подготовьте ингредиенты. Очистьте и мелко нарежьте чеснок, помойте лук-шалот и морковь. Лук следует измельчить, а морковь - почистить от кожуры и нарезать кубиками.

Промойте грибы, уберите из них лишнюю влагу с помощью бумажного полотенца или салфеток, и нарежьте на несколько частей. С консервированной фасоли слейте жидкость.

Капусту кале промойте, удалите стебли, а листья порвите или грубо нашинкуйте.

В кастрюле с толстым дном нагрейте несколько столовых ложек растительного масла на среднем огне. Добавьте лук-шалот, посолите и поперчите.

Тушите почти до прозрачности, примерно 5 минут. Затем добавьте чеснок, морковь, грибы и щепотку красного перца. Приправьте и готовьте, периодически помешивая, до легкого размягчения.

Добавьте вино и протушите ингредиенты для супа, пока количество жидкости не уменьшится. Добавьте бульон, фасоль и розмарин. Доведите суп до кипения, затем добавьте капусту. После этого убавьте огонь и варите в течение 15-20 минут.

Пока суп варится, подрумяньте нарезанную колбасу или сосиски в сковороде до легкой корочки. Добавьте поджаренные кусочки колбасного выбора в суп.

Перемешайте и разлейте блюдо по тарелкам. Натрите на большой или маленькой терке сыр и присыпьте им блюдо перед подачей.