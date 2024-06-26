Квасолевий суп з капустою та ковбасою: рецепт страви з простих інгредієнтів

Перша страва - суп - має безліч варіантів приготування. Квасолевий суп, хоча й не надто популярний, досить поживний. А доповнити смак можна присмаженою ковбасою, беконом, сосисками чи іншими ковбасними виробами.

Про те, як приготувати суп з квасолею і ковбасою, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Food52 .

Що потрібно для квасолевого супу

Для того, щоб приготувати таку ситну першу страву, потрібні наступні інгредієнти:

цибуля шалот - 2 шт.;

часник - 2 зубчики;

морква - 2 шт.;

гриби - 120 г;

біле вино - 0,5 склянки;

овочевий бульйон - 3 склянки;

консервована квасоля - 1 банка;

розмарин свіжий - 1 ст. л.;

капуста кале - 1/4 пучка;

ковбаса - 450 г;

пармезан - 50-70 г;

олія - 2-3 ст. л.;

сіль - до смаку;

перець чорний - до смаку;

червоний перець - до смаку.

Як готувати квасолевий суп з ковбасою

Підготуйте інгредієнти. Очистьте і дрібно наріжте часник, помийте цибулю шалот і моркву. Цибулю варто подрібнити, а моркву - почистити від шкірки і нарізати кубиками.

Промийте гриби, приберіть з них зайву вологу за допомогою паперового рушника або серветок, і наріжте на декілька частин. З консервованої квасолі злийте рідину.

Капусту кале промийте, видаліть стебла, а листя порвіть або грубо наріжте.

У каструлі з товстим дном нагрійте кілька столових ложок олії на середньому вогні. Додайте цибулю шалот, посоліть і поперчіть.

Тушкуйте майже до прозорості, приблизно 5 хвилин. Потім додайте часник, моркву, гриби та дрібку червоного перцю. Приправте і готуйте, періодично помішуючи, до легкого розм'якшення.

Додайте вино і тушкуйте інгредієнти для супу, поки кількість рідини не зменшиться. Додайте бульйон, квасолю та розмарин. Доведіть суп до кипіння, а потім додайте капусту. Після цього зменште вогонь і варіть протягом 15-20 хвилин.

Поки суп вариться, підрум'яньте нарізану ковбасу або сосиски в пательні до легкої скоринки. Додайте підсмажені шматочки ковбасного вибору до супу.

Перемішайте та розлийте страву по тарілках. Натріть на великій або маленькій тертці сир та присипте ним страву перед подачею.