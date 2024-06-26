Фасолевый суп с капустой и колбасой: рецепт блюда из простых ингредиентов
Первое блюдо - суп - имеет множество вариантов приготовления. Фасолевый суп, хотя и не очень популярный, достаточно питателен. А дополнить вкус можно жареной колбасой, беконом, сосисками или другими колбасными изделиями.
О том, как приготовить суп с фасолью и колбасой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Food52.
Что нужно для фасолевого супа
Для того чтобы приготовить такое сытное первое блюдо, нужны следующие ингредиенты:
- лук-шалот - 2 шт.;
- чеснок - 2 зубчика;
- морковь - 2 шт.;
- грибы - 120 г;
- белое вино - 0,5 стакана;
- овощной бульон - 3 стакана;
- консервированная фасоль - 1 банка;
- розмарин свежий - 1 ст. л.;
- капуста каленая - 1/4 пучка;
- колбаса - 450 г;
- пармезан - 50-70 г;
- растительное масло - 2-3 ст. л.;
- соль - по вкусу;
- перец черный - по вкусу;
- красный перец - по вкусу.
Как готовить фасолевый суп с колбасой?
Подготовьте ингредиенты. Очистьте и мелко нарежьте чеснок, помойте лук-шалот и морковь. Лук следует измельчить, а морковь - почистить от кожуры и нарезать кубиками.
Промойте грибы, уберите из них лишнюю влагу с помощью бумажного полотенца или салфеток, и нарежьте на несколько частей. С консервированной фасоли слейте жидкость.
Капусту кале промойте, удалите стебли, а листья порвите или грубо нашинкуйте.
В кастрюле с толстым дном нагрейте несколько столовых ложек растительного масла на среднем огне. Добавьте лук-шалот, посолите и поперчите.
Тушите почти до прозрачности, примерно 5 минут. Затем добавьте чеснок, морковь, грибы и щепотку красного перца. Приправьте и готовьте, периодически помешивая, до легкого размягчения.
Добавьте вино и протушите ингредиенты для супа, пока количество жидкости не уменьшится. Добавьте бульон, фасоль и розмарин. Доведите суп до кипения, затем добавьте капусту. После этого убавьте огонь и варите в течение 15-20 минут.
Пока суп варится, подрумяньте нарезанную колбасу или сосиски в сковороде до легкой корочки. Добавьте поджаренные кусочки колбасного выбора в суп.
Перемешайте и разлейте блюдо по тарелкам. Натрите на большой или маленькой терке сыр и присыпьте им блюдо перед подачей.
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