Квашені огірки "в огірках": три інгредієнти і ніякої води

Квашені огірки в огірках? Навіть назва заготовки звучить чудернацько. Але насправді це дуже просто й неймовірно смачно!

Інгредієнти на 3-літрову банку:

1,5 кг тертих огірків

3 ст. л. солі

100 г часнику

Можна додати ваші улюблені спеції з "букету" - зонтик кропу, листок чи корінь хрону.

Покрокове приготування

Замочіть огірки десь на дві години. Помийте огірки, обсушіть і позрізайте кінчики.

Натріть огірки, часник, посоліть і перемішайте масу.

Покладіть на дно кріп та хрін (за бажанням).

Викладіть на дно перший шар огірків. Покладіть огіркову масу. Знову шар огірків і знову масу. Так чергуйте, доки банка не заповниться.

Не шкодуйте огіркової маси. Цілі огірки мають плавати в соку з огірків.

Закрити можна капроновою кришкою. Авторка відео запевняє, що такі огірки стоятимуть всю зиму.

Маса з огірків може залишитися, а може піти вся. Це залежить від розміру цілих огірків і щільності закладання в банку.