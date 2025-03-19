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Квашені чи мариновані? Які продукти насправді кращі для здоров'я

Середа 19 березня 2025 16:03
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Квашені чи мариновані? Які продукти насправді кращі для здоров'я Дієтолог розповіла, як різниця між маринованими та квашеними продуктами (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Наталія Самойленко

Квашені та мариновані продукти часто плутають, однак між ними є важливі відмінності. Один метод приготування вважається більш корисним для здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Наталії Самойленко.

Яка різниця між квашеними та маринованими продуктами

Квашення - це природний процес ферментації, під час якого продукти змінюються завдяки діям корисних бактерій, а маринування - використання оцту, солі та інших інгредієнтів для збереження смаку та текстури.

За совами експерта, у квашеній капусті є клітковина та пребіотики для бактерій кишківника. Також є молочнокислі бактерії, які саме сквашують цю їжу і це вже пробіотик. Тобто тут є бактерії, які будуть урізноманітнювати мікробіоту.

Якщо на продукті є напис "квашена" або немає оцту у складі, то це сквашені продукти.

"Там прям так і написано, що є молочно кисла флора. Це хороша їж, а тобто це пробіотик", - додала дієтолог.

Однак, якщо у складі є оцет, то це означає, що продукт маринований. Вони можуть за смаком співпадати, але трохи мають кислуватий прикус.

"Уважно читаємо етикетку. Якщо вказано, що цей продукт квашений і немає оцту, то він більш корисний", - зазначила експерт.

Як обрати якісні мариновані продукти

Щоб обрати якісні мариновані продукти, варто звернути увагу на кілька важливих факторів:

  • склад - у якісних маринованих продуктах не повинно бути надмірної кількості консервантів, штучних барвників або підсолоджувачів. Ідеально, якщо склад містить лише основні інгредієнти: овочі, оцет, сіль та спеції
  • вибір упаковки - надавайте перевагу продуктам у скляних банках, оскільки вони краще зберігають смак і не вступають в реакцію з кислотами, як пластикові упаковки
  • дата виготовлення та термін придатності - обирайте продукти з найменшим терміном зберігання, щоб бути впевненими в їхній свіжості. Перевіряйте дату на етикетці
  • колір і зовнішній вигляд - якісні мариновані овочі не повинні бути млявими або потемнілими. Вони мають зберігати природний колір і приємний вигляд
  • перевірка на наявність осаду - якщо у банці є багато осаду або бульйону, це може бути ознакою неправильної обробки або зберігання

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