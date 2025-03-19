Квашеные или маринованные? Какие продукты на самом деле лучше для здоровья
Квашеные и маринованные продукты часто путают, однако между ними есть важные различия. Один метод приготовления считается более полезным для здоровья.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Натальи Самойленко.
В чем разница между квашеными и маринованными продуктами
Квашение - это естественный процесс ферментации, во время которого продукты изменяются благодаря действиям полезных бактерий, а маринование - использование уксуса, соли и других ингредиентов для сохранения вкуса и текстуры.
По совам эксперта, в квашеной капусте есть клетчатка и пребиотики для бактерий кишечника. Также есть молочнокислые бактерии, которые именно сквашивают эту пищу и это уже пробиотик. То есть здесь есть бактерии, которые будут разнообразить микробиоту.
Если на продукте есть надпись "квашеная" или нет уксуса в составе, то это сквашенные продукты.
"Там прям так и написано, что есть молочно кислая флора. Это хорошая еда, то есть это пробиотик", - добавила диетолог.
Однако, если в составе есть уксус, то это означает, что продукт маринованный. Они могут по вкусу совпадать, но немного имеют кисловатый прикус.
"Внимательно читаем этикетку. Если указано, что этот продукт квашеный и нет уксуса, то он более полезен", - отметила эксперт.
Как выбрать качественные маринованные продукты
Чтобы выбрать качественные маринованные продукты, стоит обратить внимание на несколько важных факторов:
- состав - в качественных маринованных продуктах не должно быть чрезмерного количества консервантов, искусственных красителей или подсластителей. Идеально, если состав содержит только основные ингредиенты: овощи, уксус, соль и специи
- выбор упаковки - отдавайте предпочтение продуктам в стеклянных банках, поскольку они лучше сохраняют вкус и не вступают в реакцию с кислотами, как пластиковые упаковки
- дата изготовления и срок годности - выбирайте продукты с наименьшим сроком хранения, чтобы быть уверенными в их свежести. Проверяйте дату на этикетке
- цвет и внешний вид - качественные маринованные овощи не должны быть вялыми или потемневшими. Они должны сохранять естественный цвет и приятный вид
- проверка на наличие осадка - если в банке есть много осадка или бульона, это может быть признаком неправильной обработки или хранения
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