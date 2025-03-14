Гастроентерологи назвали 5 найгірших продуктів для травлення

Щоб зберегти здоров’я шлунково-кишкового тракту, варто переглянути своє харчування. Виявляється, деякі популярні страви можуть суттєво шкодити органам травлення, навіть якщо вони здаються абсолютно безпечними.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Протеїнові батончики

Гастроентеролог Гармоні Еллісон розповіла, що вона ніколи не їсть продукти, що пройшли високу обробку. Зокрема, супероброблені білкові батончики можуть призвести до здуття живота.

"Я ніколи не їм «білкові» батончики. Вони, як правило, піддаються високій обробці та містять багато добавок, корисність яких невідома", - сказала вона.

Можна отримати однакову кількість білка в чашці молока, порції арахісового масла, горіхах або гарбузовому насінні.

Стейк

Доктор Резвана Чоудхурі уникає червоного м’яса, особливо стейків і гамбургерів. Все тому, що червоне та оброблене м’ясо підвищує ризик раку товстої кишки та поліпів.

У них багато насичених жирів, але якщо ви збираєтеся їх споживати, важлива кількість. Ризик раку товстої кишки вищий у тих, хто споживає понад 100 грамів на день.

Смажена у фритюрі риба або курка

Рибне філе та курячі нагетси дуже смачні, але вони не приносять ніякої користі здоров’ю кишечника.

Дослідження показали, що олія для смаження може негативно впливати на кишковий мікробіом, що призводить до загострення атеросклерозу (скупчення жиру та інших речовин на стінках артерій).

У довгостроковій перспективі це накопичення може призвести до таких наслідків, як інфаркт та інсульт.

Газована вода

Якщо ви регулярно вживаєте газовану воду або будь-який інший вид солодкого напою, то настав час відмовитися від цієї звички. Ц і напої пов’язані з хронічними захворюваннями, такими як діабет і хвороби серця.

Крім того, такі напої часто пов’язані із запуском шлунково-кишкових симптомів здуття живота, відрижки та рефлюксу, особливо при споживанні газованих кофеїнових формах.

Білий хліб

За словами гастроентеролога Шилпи Гровер , рафіновані зерна не дуже корисні для кишківника.

Дослідження, які оцінювали схеми харчування, чітко показали, що велике споживання червоного та обробленого м’яса та очищених злаків пов’язане з підвищеним ризиком запалення у травному тракті, яке називається дивертикулітом.

Білий хліб виготовляється з очищеного борошна, яке позбавлене більшості корисних компонентів, таких як клітковина, мінерали та вітаміни. Клітковина допомагає підтримувати нормальну роботу кишечника, сприяючи регулярному випорожненню та запобігаючи закрепам.