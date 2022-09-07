Квашеная капуста целыми головками: рецепт украинских крыживок

Такую капусту обязательно квасят в некоторых регионах Украины. Ее называют крыжовки. Квасят ее обычно в октябре и она постепенно сквашивается за 1-2 месяца.

Нам понадобится:

поздняя капуста целыми головками среднего размера,

вода, чтобы залить полностью капусту,

соль в пропорции пол литра соли на 10 литров воды,

емкость необходимого размера.

Пошаговое приготовление

Оборвите верхние грязные и поврежденные листья. Вырежьте кочан из каждой головки.

Растворите соль в воде.

Залейте капусту, накройте гнетом, капуста должна быть полностью в жидкости.

Держать кадку с капустой можно в прохладном месте, но, если хотите более быстрого сквашивания, поместите ее в тепло (+20 градусов).

Когда капуста заквасится, ее надо снова поместить в холод, чтобы прекратить процесс сквашивания.