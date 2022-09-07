Квашеная капуста целыми головками: рецепт украинских крыживок

Квашеная капуста целыми головками прекрасно подходит для приготовления голубцов. Попробуйте сделать такую заготовку, и ваши голубцы "зазвучат" по-новому.
Рецепт появился на канале YouTube Наші Бесаги.
Такую капусту обязательно квасят в некоторых регионах Украины. Ее называют крыжовки. Квасят ее обычно в октябре и она постепенно сквашивается за 1-2 месяца.
Оборвите верхние грязные и поврежденные листья. Вырежьте кочан из каждой головки.
Растворите соль в воде.
Залейте капусту, накройте гнетом, капуста должна быть полностью в жидкости.
Держать кадку с капустой можно в прохладном месте, но, если хотите более быстрого сквашивания, поместите ее в тепло (+20 градусов).
Когда капуста заквасится, ее надо снова поместить в холод, чтобы прекратить процесс сквашивания.
Ранее мы писали, как заквасить капусту на зиму кусочками, да еще и со свеклой.
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