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Квашеная капуста целыми головками: рецепт украинских крыживок

Фото: квашеная капуста целыми головками (YouTube/Наші Бесаги)
Автор: Светлана Мащенко

Квашеная капуста целыми головками прекрасно подходит для приготовления голубцов. Попробуйте сделать такую заготовку, и ваши голубцы "зазвучат" по-новому.

Рецепт появился на канале YouTube Наші Бесаги.

Такую капусту обязательно квасят в некоторых регионах Украины. Ее называют крыжовки. Квасят ее обычно в октябре и она постепенно сквашивается за 1-2 месяца.

Нам понадобится:

  • поздняя капуста целыми головками среднего размера,
  • вода, чтобы залить полностью капусту,
  • соль в пропорции пол литра соли на 10 литров воды,
  • емкость необходимого размера.

Пошаговое приготовление

Оборвите верхние грязные и поврежденные листья. Вырежьте кочан из каждой головки.

Растворите соль в воде.

Залейте капусту, накройте гнетом, капуста должна быть полностью в жидкости.

Держать кадку с капустой можно в прохладном месте, но, если хотите более быстрого сквашивания, поместите ее в тепло (+20 градусов).

Когда капуста заквасится, ее надо снова поместить в холод, чтобы прекратить процесс сквашивания.

Ранее мы писали, как заквасить капусту на зиму кусочками, да еще и со свеклой.

Также читайте, как приготовить "засыпанную капусту".

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