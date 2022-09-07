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Квашена капуста цілими головками: рецепт українських крижівок

Фото: Квашена капуста цілими головками (YouTube/Наші Бесаги)
Автор: Світлана Мащенко

Квашена капуста цілими головками чудово підходить для приготування голубців. Спробуйте зробити таку заготовку, і ваші голубці засмакують по-новому.

Рецепт з'явився на каналі YouTube Наші Бесаги.

Таку капусту обов'язково квасять в деяких регіонах України. Її називають крижівки чи крижавки. Квасять її зазвичай у жовтні і вона поступово сквашується за 1-2 місяці.

Нам знадобиться:

  • пізня капуста цілими головками середнього розміру,
  • вода, щоб залити повністю капусту,
  • сіль в пропорції пів літри солі на 10 літрів води,
  • ємність необхідного розміру.

Покрокове приготування

Обірвіть верхнє брудне і пошкоджене листя. Виріжте качан з кожної голівки.

Розчиніть сіль у воді.

Залийте капусту, накрийте гнітом, капуста має бути повністю у рідині.

Тримати діжку з капустою можна в прохолодному місці, але, якщо хочете швидшого сквашування, помістіть її в тепло (+20 градусів).

Коли капуста закваситься, її треба знову помістити в холод, щоб припинити процес сквашування.

Раніше ми писали, як заквасити капусту на зиму цілими шматочками, та ще й з бурячком.

Також читайте, як приготувати "засипану капусту".

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рецепт