Квашена капуста цілими головками: рецепт українських крижівок

Таку капусту обов'язково квасять в деяких регіонах України. Її називають крижівки чи крижавки. Квасять її зазвичай у жовтні і вона поступово сквашується за 1-2 місяці.

Нам знадобиться:

пізня капуста цілими головками середнього розміру,

вода, щоб залити повністю капусту,

сіль в пропорції пів літри солі на 10 літрів води,

ємність необхідного розміру.

Покрокове приготування

Обірвіть верхнє брудне і пошкоджене листя. Виріжте качан з кожної голівки.

Розчиніть сіль у воді.

Залийте капусту, накрийте гнітом, капуста має бути повністю у рідині.

Тримати діжку з капустою можна в прохолодному місці, але, якщо хочете швидшого сквашування, помістіть її в тепло (+20 градусів).

Коли капуста закваситься, її треба знову помістити в холод, щоб припинити процес сквашування.