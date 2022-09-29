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Квашена капуста за три години: швидко та легко готуємо вітамінну закуску

Новость на русском →
Четвер 29 вересня 2022 17:02
Квашена капуста за три години: швидко та легко готуємо вітамінну закуску Фото: Як зробити квашену капусту за три години (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Квашена капуста - чудове джерело вітамінів восени. Ця страва допомагає підтримати імунітет і стане чудовим доповненням до будь-якої страви.

Як приготувати квашену капусту за кілька годин – читайте у рецепті нижче.

Складові:

  • Капуста – 2 кг
  • Морква – 2 шт.
  • Цибуля - 2 шт.
  • Часник - 3 зубчики
  • Сіль – 2 ст. ложки
  • Цукор - 120 г
  • Рослинна олія - 100 мл
  • Оцет 9% - 125 мл
  • Мед - 2 ч. ложки
  • Вода – 800 мл
  • За бажанням можна додати ягоди - журавлину або брусницю.

Спосіб приготування:

Капусту потрібно помити, просушити та очистити. Потім нашаткувати або дрібно нарізати ножем. Моркву миємо, чистимо і натираємо на великій тертці. Цибулю дрібно шаткуємо. Часник подрібнити.

Усі інгредієнти обережно змішуємо в одному посуді. Капусту сильно пресувати не потрібно, але вона має пустити сік.

Робимо маринад. Воду доводимо до кипіння, додаємо спочатку сіль, потім цукор та олію. Коли все розчиниться, починаємо вводити оцет. Не виливайте його весь відразу, додавайте поступово і потроху, інакше зіпсуєте маринад.

Доведіть маринад до кипіння і дайте прокипіти трохи не більше 30 секунд. Гарячим маринадом залийте овочі, додайте мед та ягоди. Потім ретельно перемішайте.

Така квашена капуста готова до вживання вже за 3 години. Зберігати її потрібно в холодильнику.

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