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Квашеная капуста за три часа: быстро и легко готовим витаминную закуску

Новина українською →
Четверг 29 сентября 2022 17:02
Квашеная капуста за три часа: быстро и легко готовим витаминную закуску Фото: Как сделать квашеную капусту за три часа (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Квашеная капуста - отличный источник витаминов осенью. Это блюдо помогает поддержать иммунитет и станет отличным дополнением к любому блюду.

Как приготовить квашеную капусту за несколько часов - читайте в рецепте ниже.

Ингредиенты:

  • Капуста - 2 кг
  • Морковь - 2 шт.
  • Лук - 2 шт.
  • Чеснок - 3 зубчика
  • Соль - 2 ст. ложки
  • Сахар - 120 г
  • Растительное масло - 100 мл
  • Уксус 9% - 125 мл
  • Мед - 2 ч. ложки
  • Вода - 800 мл
  • По желанию можно добавить ягоды - клюкву или бруснику.

Способ приготовления:

Капусту нужно помыть, просушить и очистить. Потом нашинковать или мелко нарезать ножом. Морковь моем, чистим и натираем на крупной терке. Лук мелко шинкуем. Чеснок измельчить.

Все ингредиенты осторожно смешиваем в одной посуде. Капусту сильно прессовать не нужно, но она должна пустить сок.

Делаем маринад. Воду доводим до кипения, добавляем сначала соль, потом сахар и растительное масло. Когда все растворится, начинаем вводить уксус. Не выливайте его весь сразу, добавляйте постепенно и понемногу, иначе испортите маринад.

Доведите маринад до кипения и дайте прокипеть не более 30 секунд. Горячим маринадом залейте овощи, добавьте мед и ягоды. Потом тщательно все перемешайте.

Такая квашеная капуста готова к употреблению уже через 3 часа. Хранить ее нужно в холодильнике.

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