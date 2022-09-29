Квашеная капуста за три часа: быстро и легко готовим витаминную закуску

Квашеная капуста - отличный источник витаминов осенью. Это блюдо помогает поддержать иммунитет и станет отличным дополнением к любому блюду.

Как приготовить квашеную капусту за несколько часов - читайте в рецепте ниже.

Ингредиенты:

Капуста - 2 кг

Морковь - 2 шт.

Лук - 2 шт.

Чеснок - 3 зубчика

Соль - 2 ст. ложки

Сахар - 120 г

Растительное масло - 100 мл

Уксус 9% - 125 мл

Мед - 2 ч. ложки

Вода - 800 мл

По желанию можно добавить ягоды - клюкву или бруснику.

Способ приготовления:

Капусту нужно помыть, просушить и очистить. Потом нашинковать или мелко нарезать ножом. Морковь моем, чистим и натираем на крупной терке. Лук мелко шинкуем. Чеснок измельчить.

Все ингредиенты осторожно смешиваем в одной посуде. Капусту сильно прессовать не нужно, но она должна пустить сок.

Делаем маринад. Воду доводим до кипения, добавляем сначала соль, потом сахар и растительное масло. Когда все растворится, начинаем вводить уксус. Не выливайте его весь сразу, добавляйте постепенно и понемногу, иначе испортите маринад.

Доведите маринад до кипения и дайте прокипеть не более 30 секунд. Горячим маринадом залейте овощи, добавьте мед и ягоды. Потом тщательно все перемешайте.

Такая квашеная капуста готова к употреблению уже через 3 часа. Хранить ее нужно в холодильнике.